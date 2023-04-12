英國前首相挺台灣 批馬克宏「軟弱」警告勿姑息中國

英國前首相特拉斯（見圖）表示，針對馬克宏「避談台灣」的訪中之旅，她認為這是一種「軟弱的表現」，並警告西方國家不應在台灣問題上姑息中國，並確認台灣能自我防衛。（路透）

2023/04/12 12:50

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏5至7日率經貿代表團出訪中國，出訪前馬克宏早已公開表示，除非中方主動，否則不會討論台灣議題，對此英國前首相特拉斯（Liz Truss）當地時間12日訪美期間表示，針對馬克宏「避談台灣」的訪中之旅，她認為這是「軟弱的表現」，警告西方國家不應在台灣問題上姑息中國，並確認台灣能自我防衛。

綜合外媒報導，特拉斯也是英國前外交大臣，她在去年因減稅措施遭逼宮宣布辭職，自此特拉斯一直保持相對低調，但仍持續參與個人支持的事務和議程，其中包含對中國應採取更強硬立場。

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特拉斯在當地時間12日美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）「柴契爾夫人自由講座」提到，西方國家不應該指望中國能幫助阻止俄羅斯在烏克蘭的戰爭，「中國領導人習近平與俄羅斯總統普廷都是反對西方資本主義的盟友，這也是為何西方領導人拜訪習近平，尋求他協助結束烏俄戰爭是一種軟弱的表現」；報導分析，特拉斯這番說法，很可能是針對馬克宏近期訪中卻避談台灣議題的作法。

特拉斯說，有「太多」西方國家姑息和遷就中國、俄羅斯等獨裁政權，「自由世界必須真正認識來自獨裁政權的威脅」，她直言，「西方國家應該採取更多措施支持台灣，我們需確保台灣有自我防衛能力、我們必須在為時已晚之前對中國施加經濟壓力。」

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