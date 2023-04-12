緬甸軍方空襲反政府集會 戰機轟炸造成逾100死

緬甸軍政府週二發動空襲，對反政府軍村莊造成逾100人喪生，其中包括婦女與兒童。（美聯社）

2023/04/12 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍方2021年發動政變推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）民選政府後，不斷血腥鎮壓國內反對勢力。週二（11日）緬甸軍政府空襲反政府軍的村莊，造成逾100人喪生，其中包括婦女與兒童。

據《美聯社》報導，緬甸軍政府週二空襲該國北部實皆省（Sagaing region）坎巴魯鎮（Kanbalu）一處村莊，當地正舉行反政府軍集會，約有150人出席反抗組織「人民防衛部隊」（People's Defence Forces，PDF）的行政據點開幕儀式。

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1名倖存者受訪表示，1架戰機在當地時間上午8點左右掠過頭頂，隨即朝人群投擲炸彈；約半小時後，另1架武裝直升機出現並開始掃射。死者中包含婦女、20至30名兒童，PDF和其他反對組織成員亦有傷亡產生。

該名倖存者稱，害怕受到當局懲罰而不願透露姓名，「我的朋友打電話警告我戰鬥機正在接近，沒多久果然向人群投下炸彈，我因跳進深溝躲避才幸免於難。當我再度站起來環顧四周，人們在濃煙中被炸成碎片；剛落成的建物也陷入大火。在運送傷員的過程中，另架直升機抵達並射殺了更多人。我們現在正將屍體火化」。

緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）承認發動襲擊，但他也指控PDF的反政府武裝進行「恐怖活動」。紹敏通強調，PDF恐嚇當地居民以尋求支持，殺害佛教僧侶、教師和平民，政府軍為了和平與穩定方才發動空襲。

最初的報導稱死亡人數約50人，但緬甸獨立媒體將死亡人數提高至逾100人。且由於該國媒體受到軍政府箝制，難以證實更多襲擊細節。

緬甸軍政府為壓制PDF的武裝部隊，此前頻繁發動空襲，2021年2月至2023年1月期間，緬甸軍政府至少發動了600次空襲。聯合國和美國強烈譴責週二的襲擊，並承諾將全力追究軍方責任。

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