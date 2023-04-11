為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國維權人士被扣顛覆遭重判 聯合國表示憂心

    聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）今天表示，中國重判2名知名人權律師逾10年監禁，令他感到「非常憂心」。（美聯社）

    聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）今天表示，中國重判2名知名人權律師逾10年監禁，令他感到「非常憂心」。（美聯社）

    2023/04/11 21:15

    〔中央社〕聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）今天表示，中國重判2名知名人權律師逾10年監禁，令他感到「非常憂心」。

    法新社報導，許志永及丁家喜因2019年12月參與「廈門聚會」批評時政，遭中國官方逮捕。在拘押逾3年後，昨天由山東臨沭縣中級人民法院一審依「顛覆國家政權罪」，分別判處有期徒刑14年及12年。

    許志永和丁家喜都是「新公民運動」的重要領袖。新公民運動是一個呼籲憲法改革並批評政府貪腐問題的民權組織。

    圖克透過聲明表示：「我非常關注中國2名知名人權捍衛者丁家喜和許志永的案件，他們遭判長期監禁，這與國際人權法的標準不符。」

    他說，國際人權法規定「人們不能因對政府政策提出批評而被起訴或懲罰。」根據人權法，「還要尊重（被告的）公平審判和正當程序權利，並針對所有虐待指控進行適當調查」。

    觀察人士經常對中國的庭審程序表示擔憂；中國法院的定罪率高達99%。

    圖克強調：「我將與當局一起追蹤這些案件的後續發展。」

    「重點是要採取措施，以確保其他人權捍衛者不會因為行使言論、結社與和平集會自由權，而成為（政治打壓的）目標。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    聯合國IPSI秘書處主席率隊抵澎 參觀湖東、南寮、紅羅社區營造成果
    2023/04/11 17:03

    聯合國IPSI秘書處主席率隊抵澎 參觀湖東、南寮、紅羅社區營造成果
    印度最快本月超越中國 成為全球人口最多國家
    2023/04/11 14:46

    印度最快本月超越中國 成為全球人口最多國家

    名毅吾山Ⅱ 靚山 鄰近安康森林公園
    入侵烏克蘭遭抵制 俄3度在聯合國選舉中敗北
    2023/04/10 12:50

    入侵烏克蘭遭抵制 俄3度在聯合國選舉中敗北
    遭ICC通緝俄官員發言 聯合國英美代表當場走人
    2023/04/07 09:43

    遭ICC通緝俄官員發言 聯合國英美代表當場走人

    聲寶智慧空調 淨科技 洗淨最高標
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播