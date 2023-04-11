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    緬甸軍方空襲反政府軍村莊 至少53人喪生

    緬甸軍方週二空襲反政府軍村莊，造成至少53人死亡。圖為緬甸軍政府領袖敏昂萊（站立者左）閱兵。（法新社）

    緬甸軍方週二空襲反政府軍村莊，造成至少53人死亡。圖為緬甸軍政府領袖敏昂萊（站立者左）閱兵。（法新社）

    2023/04/11 18:49

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸自2021年2月軍政府發動政變推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的文人政府後動亂不斷。緬甸軍方近日更空襲反政府軍的村莊，造成至少53人死亡。

    英國廣播公司《BBC》今（11）日報導，緬甸軍政府近日空襲北部實皆省一處村莊，當地倖存者說，一架戰機在當地時間上午7點左右飛過，投下一枚炸彈，隨後一架武裝直升機在村莊上空掃射了20分鐘，造成至少53人死亡，死者包含15名婦女和一些兒童。

    空襲時，村莊聚集不少來自鄰近村落的群眾，他們正在參加「人民防衛部隊」（People's Defence Forces，PDF）辦公室開幕儀式。報導指出，緬甸軍政府為了壓制PDF的游擊部隊，越來越常發動空襲，衝突監測組織「Acled」的數據分析顯示，2021年2月到2023年1月期間，緬甸軍政府至少發動了600次空襲。

    目前已有數千人在緬甸內戰中喪生，140萬人流離失所。聯合國曾指出，緬甸近3分之1的人口需要人道主義援助。而緬甸軍方上個月曾宣布，將延長全國緊急狀態，並推延原訂在今年8月舉行的選舉，原因是軍政府尚未確實掌控（平定）「足夠多」地區。緬甸軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）則說，待緊急狀態結束後，軍政府將舉行「自由公正的選舉」。

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