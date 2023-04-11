全球議員連署批馬克宏不代表歐洲 籲尊重台灣聲音

2023/04/11 01:21

〔中央社〕法國總統馬克宏「歐洲不該因台灣和中國起衝突，不為美國附庸」言論引起的抨擊仍全球延燒。對華政策跨國議會聯盟今天聲明，強調馬克宏不代表歐洲且台灣人民聲音須被尊重。

馬克宏（Emmanuel Macron）訪中回程於總統專機上接受媒體訪問，表示歐洲要避免因台灣議題被捲入美中衝突，強調歐洲要戰略自主，不應成為美國附庸。

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馬克宏在昨天刊登的專訪中說：「歐洲人面臨的問題在於：加速台灣（危機）對我們有利嗎？沒有。更糟的是歐洲人自認應該在這個議題上成為追隨者，根據美國的節奏和中國的過度反應做調整。」

30多位「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）國會議員今天發出聯合聲明，強調馬克宏的涉台言論不代表歐洲，且將盡力確保北京對台灣的進犯立場會從國際社會上收到它應得的敵對回應。

這封措辭堅定的聲明指出，IPAC成員對於馬克宏的發言感到非常失望，特別是關於「歐洲應該避免被捲入不屬於我們的衝突中－清楚指涉台海緊張局勢」。

聲明提到，「在北京增強中國南海軍事演習，並向俄羅斯侵略烏克蘭展現持續支持之際，這是對台灣送出漠視訊號的最糟可能時機」。

議員同聲譴責馬克宏「判斷失當的言論不僅無視台灣在全球經濟中的關鍵地位，更傷害了國際社會維持台海和平數十年來的努力」，且以歷史為鑑，批評過去對威權政體的綏靖政策都沒有好結果，「很可惜總統看來沒有從過去學到教訓」。

聲明信強調，馬克宏的發言與全歐洲，乃至全球國會議員的感受都「嚴重脫節」。IPAC的30多位成員「因堅定信念而團結，深信任何片面改變現狀的企圖都必須被抵抗，且台灣人民民主的聲音必須被尊重」。

聯署信最後寫道，「總統先生，你不代表歐洲發言。IPAC將奮力確保您的評論成為民主政府的警鐘，並盡一切可能確保北京對台灣的挑釁立場，會從國際社會收到它應得的敵對回應」。

30多位連署議員來自全球15個國家，包括法國參議院外交與國防委員會兩位副主席卡迪克（Olivier Cadic）與卡托蘭（Andre Gattolin）、瑞典自由黨國會議員佛瑟爾（Joar Forssell）與市議員藍恩（Elisabet Lann）、立陶宛國會友台小組副主席莎卡琳恩（Dovile Sakaliene）與國會外交事務委員會主席帕維里歐尼斯（Zygimantas Pavilionis）。

還有歐洲議會（European Parliament）對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）、斯洛伐克籍歐洲議會議員萊克斯曼（Miriam Lexmann）、德國議員布蘭德（Michael Brand）、烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）與議員克尼茨基（Mykola Kniazhytskyi）、阿爾巴尼亞共和黨主席梅迪悠（Fatmir Mediu）等重量級議員都加入連署。

馬克宏現正於荷蘭進行國是訪問，各國議員對其「親中、打美、賣歐、輕台」言論的不解與不滿仍在持續延燒，認為他的言論不僅傷害美國、危害印太穩定，也打擊烏克蘭、分化歐洲，批評他完全臣服於極權中國的魅力攻勢之下。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）昨天的評論文章便批評，「沒人想要台灣危機，但要避免，就需要可信的威嚇力…他無用的評論將會破壞美國和日本在西太平洋對中國的威懾」。（編輯：陳彥鈞）1120411

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