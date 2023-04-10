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    法國馬賽公寓爆炸案 已知4死4失蹤

    怪手在現場清理瓦礫堆，搜救人員則在一旁待命。（法新社）

    怪手在現場清理瓦礫堆，搜救人員則在一旁待命。（法新社）

    2023/04/10 23:34

    〔即時新聞／綜合報導〕法國南部城市馬賽（Marseille）的住宅區於當地時間週日凌晨，發生了一起爆炸案，目前已知有4人罹難，另外還有4人下落不明，而救難人員仍在持續搜救中。

    英國廣播公司（BBC）報導，這起爆炸案發生在當地時間週日凌晨12點49分，地點是拉普蘭（La Plaine）社區的一棟四層樓公寓，目前尚不清楚爆炸起因，不過警方正在調查煤氣外洩而引發爆炸的可能性。

    住在附近的莫斯尼耶（Saveria Mosnier）接受《法新社》採訪時表示：「我當時在睡覺，然後巨響震動了整個房間，我驚醒後還懷疑是否是做夢。」、「我們很快的聞到一股強烈的煤氣味。今天早上我們還聞得到。」

    目前已確認有4人死亡以及4人失蹤，而鄰近建築物則有5人因爆炸而受到輕傷。當地消防單位在一份發現罹難者遺體的簡短聲明中表示，「考慮到進入現場的困難程度，從現場搬出屍體需要時間。」

    馬賽市長帕揚（Benoit Payan）事後表示，救援人員仍有決心找到生還者，「我們必須抱持希望。」

    法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也在推特（Twitter）上發文感謝救難人員的努力並稱他「掛念那些受影響的人以及他們的親人」。

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