中國19歲女抽脂3天後身亡 主治醫師僅判10個月惹議

中國8日一則「19歲女孩整形醫院抽脂後3天死亡，主治醫生被判有期徒刑10個月」新聞登上熱搜排行榜，引發廣泛關注和討論。（圖片擷取自微博）

2023/04/10 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國8日一則「19歲女孩整形醫院抽脂後3天死亡，主治醫生被判有期徒刑10個月」新聞登上熱搜排行榜，引發廣泛關注和討論。不少網友批評該判決結果，大呼不解「10個月就抵消一條人命嗎」。

據《上游新聞》報導，事件發生於2021年10月，寧夏回族自治區中衛市1名李姓整形醫師，應銀川市某醫美診所之邀，赴該醫院對被害人、19歲梁女實施「抽脂手術」。孰料3天後梁女病危，送醫急救無效後身亡。

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經法醫鑑定，李姓整形醫師的醫療過失行為與患者死亡有直接因果關係，且其並未在銀川市取得執業許可，檢調遂將他起訴。

李姓整形醫師事後主動認罪，並積極賠償受害家屬的經濟損失，最終取得諒解。2022年12月8日，銀川市金鳳區法院宣判被告李姓醫師觸犯醫療事故罪，判處有期徒刑10個月、賠償被害人親屬50萬元人民幣（約新台幣220萬元）。

對此，北京市鑫諾律師事務所律師趙曉林近日受訪表示，可以理解網友悲憤的心情，但從法律角度而論，醫療事故罪的最高刑期僅為3年，且被告已獲得被害家屬諒解，也可作為量刑基準。

趙曉林也指出，被害人在就醫當下，已清楚被告知醫療行為本身的風險性，且醫療事故屬於過失犯罪，醫療事故的刑事責任在刑法中並不算重。同時，由於判決書並未公開，是否有其他量刑考慮也未可知。

經寧夏回族自治區銀川市醫學會鑑定，本病例屬於一級甲等醫療事故，成為銀川市首例醫美一級甲等醫療事故。抽脂手術可能造成感染，因細菌釋放大量毒素，易引起中毒性或感染性休克，嚴重恐造成患者死亡，建議民眾務必選定合格醫療院所進行該手術。

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