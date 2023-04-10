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    入侵烏克蘭遭抵制 俄3度在聯合國選舉中敗北

    俄國於3個聯合國經社理事會的轄下機構選舉中敗北，可見國際社會對其入侵烏克蘭的抵制力道依舊強烈。經社理事會資料照。（法新社）

    俄國於3個聯合國經社理事會的轄下機構選舉中敗北，可見國際社會對其入侵烏克蘭的抵制力道依舊強烈。經社理事會資料照。（法新社）

    2023/04/10 12:50

    〔即時新聞／綜合報導〕俄國本週於3個聯合國機構的選舉中敗北，可見國際社會對其入侵烏克蘭的抵制力道依舊強烈。

    據《美聯社》報導，聯合國經濟及社會理事會（United Nations Economic and Social Council，簡稱經社理事會）上週三（5日）舉行選舉，俄國在其中3個轄下機構競選失利、失去理事國地位，國際聲量明顯不如往昔。

    俄國分別在婦女地位委員會（CSW）遭羅馬尼亞以壓倒性票數擊敗；在聯合國兒童基金會（UNICEF）遭愛沙尼亞取代其執行理事資格；在預防犯罪和刑事司法委員會（CCPCJ）無記名投票中，同樣敗給亞美尼亞和捷克。

    聯合國經社理事會直屬機構眾多，各理事會任期均為4年，由選舉產生。美國駐聯合國大使琳達（Linda Thomas-Greenfield）在週三的投票後表示，「經社理事會成員國發出明確信號，即任何國家若公然違反《聯合國憲章》，皆不應在重要的聯合國機構中擔任職務」。

    聯合國大會此前共批准6項針對俄國的不具約束力的決議。最近一次為2月23日，俄國入侵一周年前夕，呼籲普廷結束敵對行動並撤軍，以141票同意、7票反對、32票棄權壓倒性票數通過。

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