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    尷尬！普廷見多國大使 「等無鼓掌」畫面曝光

    俄羅斯總統普廷4月5日在外國大使遞交證書儀式上發表談話。（歐新社）

    俄羅斯總統普廷4月5日在外國大使遞交證書儀式上發表談話。（歐新社）

    2023/04/10 07:34

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯5日在克里姆林宮舉行新任外國駐俄大使遞交證書儀式，俄國總統普廷（Vladimir Putin）向各大使發表談話，結束時卻出現尷尬一幕，畫面在網路上曝光引發熱議。

    綜合外媒報導，當天普廷直言不諱地告訴新任美國和歐盟駐俄大使，自去年俄羅斯派兵進入烏克蘭以來，美俄兩國關係急劇惡化。

    普廷對美國新任大使林恩·特雷西（Lynne Tracy）直指，2014年美國支持烏克蘭革命，導致目前俄烏衝突局面，兩國關係正處於一場深刻的危機。普廷對新任歐盟大使羅蘭·加哈拉格（Roland Galharague）也持類似態度，稱歐盟發起了與俄羅斯的地緣政治對抗。

    報導指出，當時普廷和各國大使距離約60英尺（約18公尺）遠，他在台上將結束談話時，似乎刻意停頓了一下、像是在等待掌聲，但此時全場一片靜默，沒有人鼓掌，最後他微笑著祝福大家一切順利後離開，各國大使僅點頭回應。

    這一尷尬場面在網路社群媒體上傳開，引發網友熱烈討論，紛紛說「普廷說完沒有得到掌聲，只得用沉默填補」、「好尷尬」、「他不會讓這種事再次發生，會安裝一個自動鼓掌器......」。

    普廷結束談話時全場沉默。（圖擷取自推特影片）

    普廷結束談話時全場沉默。（圖擷取自推特影片）

    普廷結束談話時全場沉默。（圖擷取自推特影片）

    普廷結束談話時全場沉默。（圖擷取自推特影片）

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