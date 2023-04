尷尬！普廷見多國大使 「等無鼓掌」畫面曝光

2023/04/10 07:34

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯5日在克里姆林宮舉行新任外國駐俄大使遞交證書儀式,俄國總統普廷(Vladimir Putin)向各大使發表談話,結束時卻出現尷尬一幕,畫面在網路上曝光引發熱議。

綜合外媒報導,當天普廷直言不諱地告訴新任美國和歐盟駐俄大使,自去年俄羅斯派兵進入烏克蘭以來,美俄兩國關係急劇惡化。

請繼續往下閱讀...

普廷對美國新任大使林恩·特雷西(Lynne Tracy)直指,2014年美國支持烏克蘭革命,導致目前俄烏衝突局面,兩國關係正處於一場深刻的危機。普廷對新任歐盟大使羅蘭·加哈拉格(Roland Galharague)也持類似態度,稱歐盟發起了與俄羅斯的地緣政治對抗。

報導指出,當時普廷和各國大使距離約60英尺(約18公尺)遠,他在台上將結束談話時,似乎刻意停頓了一下、像是在等待掌聲,但此時全場一片靜默,沒有人鼓掌,最後他微笑著祝福大家一切順利後離開,各國大使僅點頭回應。

這一尷尬場面在網路社群媒體上傳開,引發網友熱烈討論,紛紛說「普廷說完沒有得到掌聲,只得用沉默填補」、「好尷尬」、「他不會讓這種事再次發生,會安裝一個自動鼓掌器......」。

putin didn't receive any applause in the end of his speech so he had to fill in the silence and still didn't receive applause. LOL

Beware this is very cringe. pic.twitter.com/inO6jlvEhy