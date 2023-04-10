黑洞太空中「狂奔」！ 一路留下「20萬光年」新生恆星帶

美國耶魯大學（Yale University）的太空學家近日宣布發現一個直徑有我們銀河系兩倍大的黑洞正在太空中狂奔，並切留下長達20萬光年的新生恆星帶。NASA表示，這是史上首次黑洞狂奔，但可能不是唯一一個。（法新社）

2023/04/10 00:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國耶魯大學（Yale University）的太空科學家近日宣布發現一個直徑有銀河系兩倍大的黑洞正在太空中狂奔，並切留下長達20萬光年的新生恆星帶。NASA表示，這是史上首次黑洞狂奔，但可能不是唯一一個。這個擁有「超級質量」的黑洞可能誕生於一個超酷的星系撞擊事件。

《法新社》報導，這個重量相當於2000萬個太陽的黑洞正在黑暗的太空中橫衝直撞，速度快到足以「在14分鐘內穿梭於地球和月球之間」，一路上撞擊氣體雲，形塑了新恆星的軌跡，美國國家航空暨太空總署（NASA）的哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）成功捕捉到長達20萬光年的恆星帶。

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耶魯大學學者多肯（Pieter van Dokkum）表示，黑洞的運動可能使氣體爆炸並升溫。「黑洞穿過氣體時產生的超音速、超高速撞擊，令前方的氣體產生劇烈震動」，「我們在黑洞的後面看到了尾流，氣體在那裡冷卻後形成恆星。」

天體運行理論認為，該現象誕生自一個星系撞擊事件。2個星系可能自5000萬年前合併，並且讓2個超大質量的黑洞聚集在一起，2個黑洞繞著彼此旋轉，直到第3個星系出現，它自己也有一個超大質量的黑洞，三個黑洞相撞後，形成混亂的場面，最終其中一個星系高速噴射出去，速度快到足以在14分鐘內穿梭於地球和月球之間。

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