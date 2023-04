美國2機構因蔡英文遭中國制裁 龐皮歐：這是榮耀的勳章！

2023/04/09 17:27

〔即時新聞/綜合報導〕中國近日宣布因美方不顧中方反對,允許台灣總統蔡英文過境「竄美」進行政治活動,決定對美國雷根圖書館(Ronald Reagan Presidential Library)、哈德遜研究所(Hudson Institute)制裁。對此,美前國務卿龐皮歐(Mike Pompeo)發文「賀喜」,表示被中共制裁是「榮耀的勳章」!

中國外交部7日上午宣布對提供蔡英文與美眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)會晤場地的雷根圖書館、哈德遜研究所及其負責人採取反制措施,包括嚴格限制中國境內學校、機構與美國這2間機構進行交流或合作,並禁止其負責人入境,中國境內組織或個人也不得與其進行交易和合作。

對此,龐皮歐8日在推特轉發相關新聞並標註雷根圖書館與哈德遜研究所的官方推特帳號,「致我在雷根圖書館及哈德遜研究所工作的朋友,這是榮耀的勳章,前總統雷根本人也會為此感到驕傲。」

針對中方無理制裁,雷根圖書館總裁暨雷根基金會主席楚里歐(David Trulio)發聲明表示,「雷根總統基金會與相關機構是麥卡錫議長所率領的國會不分黨派議員與台灣總統蔡英文及其代表團之間會晤的主辦方,我們為這個決定感到自豪。雷根總統對於這個以他冠名的圖書館期待之一,就是成為一個活力四射的知識論壇,我們為不負他的期待絕不退讓!」

哈德遜研究所總裁沃爾特斯(John P. Walters)則表示,「中國共產黨長期以來試圖對其國內與國外反對其國際擴張與壓迫人民的聲浪噤聲,這個噤聲的圖謀以前沒有成功過,以後也不會。我們堅決與台灣站在一起,並堅決反對中共殘酷的種族滅絕政策!」

