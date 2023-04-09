俄前總統：烏克蘭沒必要存在地球上

俄前總統梅德維傑夫頻頻撂狠話。（美聯社資料照）

2023/04/09 15:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕曾任俄國總統、總理，現為俄國聯邦安全會議副主席的梅德維傑夫聲稱，無人需要烏克蘭，所以它將消失，不再存在於地球上！

梅德維傑夫（Dmitri Medvedev）8日在俄羅斯最大的社群網站「VK」發文說，「為什麼烏克蘭會消失？因為無人需要它。」他指出，歐洲、美國、非洲和拉美、亞洲、俄羅斯都不需要烏克蘭，烏克蘭的國民也不需要「納粹高層領導的烏克蘭」。

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他總結稱：「地球上沒人有需要這樣的烏克蘭，正因如此，它將不復存在。」

梅德維傑夫在文中稱，許多美國人完全不明白這樣的「烏克蘭實質」以及它的所處位置。他們其中的大多數人甚至在地圖上無法立即找到這個「大國」。他問道，為什麼為了「俄羅斯這塊不大好懂的領土」（指烏克蘭），人們要忍受這樣的不便？為什麼美國的統治集團不處理他們國內的通膨和就業問題，也不處理緊急情況，卻要關注一個對他們來說無足輕重的「404國家」？為什麼那麼多錢被送去了國外？

梅德維傑夫預言，美國人早晚會問這些問題，到那個時候，2021年1月的國會山莊大廈衝擊事件，相形之下有如小兒科。

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