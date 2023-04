印度復育老虎致流離失所 原住民積極爭取返回傳統領域

2023/04/09 16:39

〔即時新聞/綜合報導〕印度復育老虎今年滿50週年,總理莫迪(Narendra Modi)今搭乘越野車視察並展示政績,外媒爆料,印度當局1973年為復育計畫趕走存在千年的原住民部落,導致他們流離失所,如今原住民後代積極爭取返回傳統領域。

綜合外媒報導,印度復育計畫始於1973年,當時考量老虎因棲息地喪失、狩獵、盜獵等因素近乎滅絕,當局劃出9個老虎保護區來復育,當時面積超過1萬8278平方公里,由多個原住民族群成立的那格河里原住民森林權利委員會不斷抗議,稱他們因復育計畫被趕出傳統領域,盼能重新找回領土。

請繼續往下閱讀...

根據《美聯社》報導,27歲的Jenu Kuruba族人希瓦(JA Shivu)說,那格河里地區首先被挑中作為保護區,他所屬的部落在當地已有千年歷史,被迫離開後,後代再也沒有機會在傳統領域去學習傳統文化中在森林養蜂、取蜜技能,他們期望能回到傳統領域,跟老虎一起生活,在他們文化裡,老虎是守護神一般存在。

印度野生動物保護協會會長維迪亞(Vidya Athreya)表示,過去傳統復育總是將野生動物置於人類之上,如今保護印度野生動物應該朝與社區接觸合作模式前進。

印度政府的部落事務部表示,該部門一直為原住民的權利而努力,2006年曾發布「消彌歷史上對森林社區的不公正待遇」立法,也幫助1%原住民取得林地所有權。

《美聯社》報導稱,印度老虎數量已達2967隻,保護區疑似不堪負荷,造成許多老虎出沒於農田與城市邊緣等。

PM Modi will be releasing the latest tiger census data in Karnataka.



The PM respects wild animals. His visit to Mudumalai is also significant from a political point of view in Tamil Nadu: @RAJAGOPALAN1951



The opposition accused the PM of credit hogging.@prathibhatweets pic.twitter.com/l2hsETxV15