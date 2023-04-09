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    印度復育老虎致流離失所 原住民積極爭取返回傳統領域

    印度原住民控訴當局為復育老虎，趕走許多當地部落。（美聯社）

    印度原住民控訴當局為復育老虎，趕走許多當地部落。（美聯社）

    2023/04/09 16:39

    〔即時新聞／綜合報導〕印度復育老虎今年滿50週年，總理莫迪（Narendra Modi）今搭乘越野車視察並展示政績，外媒爆料，印度當局1973年為復育計畫趕走存在千年的原住民部落，導致他們流離失所，如今原住民後代積極爭取返回傳統領域。

    綜合外媒報導，印度復育計畫始於1973年，當時考量老虎因棲息地喪失、狩獵、盜獵等因素近乎滅絕，當局劃出9個老虎保護區來復育，當時面積超過1萬8278平方公里，由多個原住民族群成立的那格河里原住民森林權利委員會不斷抗議，稱他們因復育計畫被趕出傳統領域，盼能重新找回領土。

    根據《美聯社》報導，27歲的Jenu Kuruba族人希瓦（JA Shivu）說，那格河里地區首先被挑中作為保護區，他所屬的部落在當地已有千年歷史，被迫離開後，後代再也沒有機會在傳統領域去學習傳統文化中在森林養蜂、取蜜技能，他們期望能回到傳統領域，跟老虎一起生活，在他們文化裡，老虎是守護神一般存在。

    印度野生動物保護協會會長維迪亞（Vidya Athreya）表示，過去傳統復育總是將野生動物置於人類之上，如今保護印度野生動物應該朝與社區接觸合作模式前進。

    印度政府的部落事務部表示，該部門一直為原住民的權利而努力，2006年曾發布「消彌歷史上對森林社區的不公正待遇」立法，也幫助1%原住民取得林地所有權。

    《美聯社》報導稱，印度老虎數量已達2967隻，保護區疑似不堪負荷，造成許多老虎出沒於農田與城市邊緣等。

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