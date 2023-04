曾於紐倫堡大審起訴22名納粹 美檢察官費倫慈辭世

2023/04/09 15:27

〔即時新聞/綜合報導〕曾參與紐倫堡大審的最後一位檢察官費倫慈(Benjamin Ferencz)於上週五(7日)辭世,享壽103歲。二戰結束後,費倫慈將多名納粹戰犯繩之以法,且是國際刑法的重要推手,過世消息傳出後,各界無不表示哀悼。

據《路透》報導,費倫慈1920年生於羅馬尼亞(Romania),嬰兒時期舉家移民美國,並畢業於哈佛大學,曾加入美軍開赴二戰歐洲戰場。費倫慈的死訊由其子對外公布,逝世地點位於佛羅里達州博因頓海灘(Boynton Beach)的一間安養機構。

1947年在紐倫堡出任美國首席檢察官時,費倫慈年僅27歲,當時諸如蓋世太保創辦人戈林(Hermann Göring)在內,多位納粹被告因種族滅絕指控,正面臨「危害人類罪」的審判。

費倫慈負責起訴其中22名納粹軍官,這些軍官在戰時負責領導特別行動隊(Einsatzgruppen,簡稱別動隊),為一準軍事突擊隊,隸屬於惡名昭彰的納粹黨衛軍。

二戰期間,別動隊在德國占領區內,針對猶太人、吉普賽人和無數平民,進行了大規模屠殺,造成超過100萬人死亡。

首次開庭陳述中,費倫慈說:「我將披露一場蓄意屠殺,超過100萬無辜、手無寸鐵的男女老少受害。復仇不是我們的目標,但我們不僅止於尋求公正的懲處。我們要求本法庭透過國際刑事訴訟,確認人們保有和平、尊嚴的生活權利,無論其種族或信仰為何。」

費倫慈告訴法官,納粹軍官有條不紊的執行長期計劃,意圖消滅「納粹公然譴責的」種族、民族、政治和宗教團體,「種族滅絕是針對整個人類族群的滅絕,是納粹學說的重要工具」。

最終,被告22人全被判有罪,其中13人更被判處死刑,這僅僅是費倫慈職業生涯的第一個判例。此後,費倫慈不斷提倡建立國際刑事法庭,催生位於荷蘭海牙的國際法院(ICJ);他同時也是美國大屠殺紀念博物館(USHMM)的重要捐助者。

美國大屠殺紀念博物館今天(9日)在Twitter上發表聲明,「世界失去了一位領袖,他為種族滅絕和相關罪行的受害者伸張正義,我們哀悼費倫慈的逝世。」

Today the world lost a leader in the quest for justice for victims of genocide and related crimes. We mourn the death of Ben Ferencz—the last Nuremberg war crimes prosecutor. At age 27, with no prior trial experience, he secured guilty verdicts against 22 Nazis.