為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    曾於紐倫堡大審起訴22名納粹 美檢察官費倫慈辭世

    2018年4月9日，一年一度的大屠殺紀念日儀式上，紐倫堡大審檢察官費倫慈在美國國會大廈發表演說。（法新社）

    2018年4月9日，一年一度的大屠殺紀念日儀式上，紐倫堡大審檢察官費倫慈在美國國會大廈發表演說。（法新社）

    2023/04/09 15:27

    〔即時新聞／綜合報導〕曾參與紐倫堡大審的最後一位檢察官費倫慈（Benjamin Ferencz）於上週五（7日）辭世，享壽103歲。二戰結束後，費倫慈將多名納粹戰犯繩之以法，且是國際刑法的重要推手，過世消息傳出後，各界無不表示哀悼。

    據《路透》報導，費倫慈1920年生於羅馬尼亞（Romania），嬰兒時期舉家移民美國，並畢業於哈佛大學，曾加入美軍開赴二戰歐洲戰場。費倫慈的死訊由其子對外公布，逝世地點位於佛羅里達州博因頓海灘（Boynton Beach）的一間安養機構。

    1947年在紐倫堡出任美國首席檢察官時，費倫慈年僅27歲，當時諸如蓋世太保創辦人戈林（Hermann Göring）在內，多位納粹被告因種族滅絕指控，正面臨「危害人類罪」的審判。

    費倫慈負責起訴其中22名納粹軍官，這些軍官在戰時負責領導特別行動隊（Einsatzgruppen，簡稱別動隊），為一準軍事突擊隊，隸屬於惡名昭彰的納粹黨衛軍。

    二戰期間，別動隊在德國占領區內，針對猶太人、吉普賽人和無數平民，進行了大規模屠殺，造成超過100萬人死亡。

    首次開庭陳述中，費倫慈說：「我將披露一場蓄意屠殺，超過100萬無辜、手無寸鐵的男女老少受害。復仇不是我們的目標，但我們不僅止於尋求公正的懲處。我們要求本法庭透過國際刑事訴訟，確認人們保有和平、尊嚴的生活權利，無論其種族或信仰為何。」

    費倫慈告訴法官，納粹軍官有條不紊的執行長期計劃，意圖消滅「納粹公然譴責的」種族、民族、政治和宗教團體，「種族滅絕是針對整個人類族群的滅絕，是納粹學說的重要工具」。

    最終，被告22人全被判有罪，其中13人更被判處死刑，這僅僅是費倫慈職業生涯的第一個判例。此後，費倫慈不斷提倡建立國際刑事法庭，催生位於荷蘭海牙的國際法院（ICJ）；他同時也是美國大屠殺紀念博物館（USHMM）的重要捐助者。

    美國大屠殺紀念博物館今天（9日）在Twitter上發表聲明，「世界失去了一位領袖，他為種族滅絕和相關罪行的受害者伸張正義，我們哀悼費倫慈的逝世。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    史丹佛大學猶太學生房門 被貼上納粹標記和希特勒圖像
    2023/03/13 11:24

    史丹佛大學猶太學生房門 被貼上納粹標記和希特勒圖像
    101歲納粹集中營警衛 被判5年有期徒刑
    2022/06/29 10:06

    101歲納粹集中營警衛 被判5年有期徒刑

    雙星才動工 一橋半價旺到三重大戶
    扯！美國助理警察局長展示納粹軍徽 爽拿4500萬安然離職
    2022/06/11 14:34

    扯！美國助理警察局長展示納粹軍徽 爽拿4500萬安然離職
    「辛德勒的名單」出自她手！救出上千猶太人 女祕書107歲辭世
    2022/04/09 10:41

    「辛德勒的名單」出自她手！救出上千猶太人 女祕書107歲辭世
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播