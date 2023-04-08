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    中國反擊世衛：病毒溯源政治化 勿淪個別國家工具

    世衛要求中國開放武漢病毒研究所的實驗室，以進一步釐清病毒起源，但中方不願配合。（路透檔案照）

    世衛要求中國開放武漢病毒研究所的實驗室，以進一步釐清病毒起源，但中方不願配合。（路透檔案照）

    2023/04/08 21:10

    〔編譯管淑平／綜合報導〕針對世界衛生組織（WHO）二度指中國隱匿武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情起源資料，中國政府8日提出反擊，批評世衛將追溯病毒起源「政治化」，「奉勸世衛不要主動或被迫成為個別國家將溯源政治化的工具。」

    中國國家疾病預防控制局副局長、疾控中心主任沈洪兵8日批評世衛一些官員和專家近日「隨意發表觀點」，輕率否定世衛和中國共同進行的第1階段聯合溯源研究報告結果，「完全是違背科學精神」、是對參與溯源的各國科學家的「粗魯冒犯和不恭」，是將「溯源政治化的表現」，「中國科學界無法容忍，也是不能被全球科學界所接受」。

    沈洪兵還說，中國在第1階段聯合溯源過程中，已經提供「當時所掌握的所有溯源相關資料，沒有隱瞞任何病例、樣本和檢測、分析結果」。他說，「奉勸世衛有關人士回歸科學和公正的立場，不要主動或被迫成為個別國家把新冠溯源政治化的工具」。中國疾控中心研究員周蕾在8日記者會上說，中國在溯源研究上，「沒有任何隱瞞和保留」。

    世衛3月中批評中國官員拒絕，及時和外界分享武肺起源可能與野生動物有關的研究，中國研究人員今年1月將相關資料上傳到國際共享的「全球共享流感數據倡議組織（GISAID）資料庫，3月被一個國際病毒專家小組發現後，這些資料又被刪除。這月6日世衛秘書長譚德塞和技術組負責人范科霍芙（Maria D. Van Kerkhove）再度直指，中國還握有更多尚未分享的資料，呼籲中方提供。

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