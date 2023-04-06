甘迺迪侄子挑戰拜登 宣布參加2024年美國總統大選

美國前總統甘迺迪侄子、前國會參議員羅伯特甘迺迪之子，小羅伯特甘迺迪宣佈競選2024年美國總統。（美聯社）

2023/04/06 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）侄子、前國會參議員羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy）之子，小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.，下文稱小羅伯特甘迺迪）宣佈競選2024年美國總統。

綜合美國媒體報導，現年69歲的小羅伯特甘迺迪在當地時間5日向聯邦選舉委員會提交文件，宣布將以民主黨人的身分參加2024年總統大選，上月小羅伯特甘迺迪就曾表態，若能籌集到資金，並動員足夠多的人，他就會宣布參選。

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小羅伯特甘迺迪曾是一名頂級環境律師，但他長期以來都是一名疫苗懷疑論者，認為兒童自閉症與接種疫苗有關，遭醫學專家打臉，2019年3名甘迺迪家族成員發表公開文章譴責小羅伯特甘迺迪的疫苗陰謀論，2021年還被IG關閉帳號，原因是多次分享有關疫情的錯誤資訊。

小羅伯特甘迺迪的叔叔約翰·甘迺迪是第35任美國總統，但任內遇刺身亡；而其父親羅伯特甘迺迪則在1968年民主黨總統選舉黨內初選期間遇刺身亡，由於甘迺迪家族成員有許多人發生意外身亡，而在民間有「甘迺迪詛咒」（Kennedy Curse）的說法。

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