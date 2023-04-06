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    超猛阿公！登頂富士山還不夠 89歲挑戰衝浪創金氏世界紀錄

    現年89歲的佐野誠一獲金氏世界紀錄認證成為「全球最年長的衝浪者」。（圖翻攝自金氏世界紀錄官網）

    現年89歲的佐野誠一獲金氏世界紀錄認證成為「全球最年長的衝浪者」。（圖翻攝自金氏世界紀錄官網）

    2023/04/06 00:40

    〔即時新聞／綜合報導〕日本高齡89歲的爺爺成功挑戰衝浪，成為金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證「全球最年長的衝浪者」。令人敬佩的是，這位爺爺80歲時，還成功登頂日本最高峰富士山，超勵志故事近日受到熱議。

    金氏世界紀錄官網上週五（3/31）介紹道，1933年9月23日出生於北海道、現居神奈川縣大和市的89歲爺爺佐野誠一（Seiichi Sano）勇於挑戰自我，不受年齡束縛。據佐野誠一自述，他80歲成功登頂日本最高峰富士山後，突然萌生「我何不開始衝浪？」的想法，自有這想法後，開始投入學習衝浪，2022年7月8日獲金氏紀錄認證成為「全球最年長的衝浪者」。

    金氏紀錄也公開佐野誠一的衝浪片段，可以看到已近90歲的佐野誠一身手依然矯健，儘管衝浪技術還不嫻熟，失敗不少次，但他仍不放棄回到衝浪板上，挑戰一波又一波的浪頭，勇於嘗試的精神讓大批網友表示敬佩。

    獲得金氏認證的佐野誠一說，「我第一次感到自己在某件事而得到認可，身邊的親友都為我感到高興，有了這個頭銜，我覺得我能影響更多人」，佐野誠一希望藉由他的故事，去勉勵不敢嘗試新事物的人踏出那一步。

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