超猛阿公！登頂富士山還不夠 89歲挑戰衝浪創金氏世界紀錄

〔即時新聞/綜合報導〕日本高齡89歲的爺爺成功挑戰衝浪,成為金氏世界紀錄(Guinness World Records)認證「全球最年長的衝浪者」。令人敬佩的是,這位爺爺80歲時,還成功登頂日本最高峰富士山,超勵志故事近日受到熱議。

金氏世界紀錄官網上週五(3/31)介紹道,1933年9月23日出生於北海道、現居神奈川縣大和市的89歲爺爺佐野誠一(Seiichi Sano)勇於挑戰自我,不受年齡束縛。據佐野誠一自述,他80歲成功登頂日本最高峰富士山後,突然萌生「我何不開始衝浪?」的想法,自有這想法後,開始投入學習衝浪,2022年7月8日獲金氏紀錄認證成為「全球最年長的衝浪者」。

金氏紀錄也公開佐野誠一的衝浪片段,可以看到已近90歲的佐野誠一身手依然矯健,儘管衝浪技術還不嫻熟,失敗不少次,但他仍不放棄回到衝浪板上,挑戰一波又一波的浪頭,勇於嘗試的精神讓大批網友表示敬佩。

獲得金氏認證的佐野誠一說,「我第一次感到自己在某件事而得到認可,身邊的親友都為我感到高興,有了這個頭銜,我覺得我能影響更多人」,佐野誠一希望藉由他的故事,去勉勵不敢嘗試新事物的人踏出那一步。

