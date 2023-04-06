超猛阿公！登頂富士山還不夠 89歲挑戰衝浪創金氏世界紀錄

現年89歲的佐野誠一獲金氏世界紀錄認證成為「全球最年長的衝浪者」。（圖翻攝自金氏世界紀錄官網）

2023/04/06 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕日本高齡89歲的爺爺成功挑戰衝浪，成為金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證「全球最年長的衝浪者」。令人敬佩的是，這位爺爺80歲時，還成功登頂日本最高峰富士山，超勵志故事近日受到熱議。

金氏世界紀錄官網上週五（3/31）介紹道，1933年9月23日出生於北海道、現居神奈川縣大和市的89歲爺爺佐野誠一（Seiichi Sano）勇於挑戰自我，不受年齡束縛。據佐野誠一自述，他80歲成功登頂日本最高峰富士山後，突然萌生「我何不開始衝浪？」的想法，自有這想法後，開始投入學習衝浪，2022年7月8日獲金氏紀錄認證成為「全球最年長的衝浪者」。

請繼續往下閱讀...

金氏紀錄也公開佐野誠一的衝浪片段，可以看到已近90歲的佐野誠一身手依然矯健，儘管衝浪技術還不嫻熟，失敗不少次，但他仍不放棄回到衝浪板上，挑戰一波又一波的浪頭，勇於嘗試的精神讓大批網友表示敬佩。

獲得金氏認證的佐野誠一說，「我第一次感到自己在某件事而得到認可，身邊的親友都為我感到高興，有了這個頭銜，我覺得我能影響更多人」，佐野誠一希望藉由他的故事，去勉勵不敢嘗試新事物的人踏出那一步。

Seiichi Sano is still hitting the waves at the grand age of 88 ????‍♂️ pic.twitter.com/1Yy0pqeh8y — Guinness World Records （@GWR） March 31, 2023

Seiichi Sano is still hitting the waves at the grand age of 88 ????‍♂️ pic.twitter.com/1Yy0pqeh8y — Guinness World Records （@GWR） March 31, 2023

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法