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    馬克宏將訪廣州中山大學 校方急換馬桶 引學生嘲諷

    法國總統馬克宏將在7日訪問中國廣州中山大學。有該校學生透露，校方為迎接馬克宏到訪，居然將廁所蹲式馬桶換成新的坐式馬桶。圖為坐式馬桶示意圖。（資料照）

    法國總統馬克宏將在7日訪問中國廣州中山大學。有該校學生透露，校方為迎接馬克宏到訪，居然將廁所蹲式馬桶換成新的坐式馬桶。圖為坐式馬桶示意圖。（資料照）

    2023/04/05 19:02

    〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今（5）日下午抵達中國北京，將展開為期3天的國是訪問，並在7日到訪廣州中山大學與學生會面。然而有該校學生透露，校方為迎接馬克宏到訪，居然將廁所的蹲式馬桶換成新的坐式馬桶，引發討論。

    長期關注中國時事的推特用戶「李老師不是你老師」今日在推特上表示，有廣州中山大學的學生投稿指出，馬克宏7日將至學校演講，演講的體育館都掛滿花籃表達歡迎。然而有同學發現體育館內的蹲式馬桶也被換新成坐式馬桶。

    有該校同學也在聊天軟體中表示「為了外國人不習慣蹲馬桶，才換馬桶嗎」、「我們不配用新廁所嗎」。貼文引來不少網友討論，有人笑稱「馬克宏離開後馬桶會拆走」、「又是境外勢力在推動大清前進」；還有人將近日我國前總統馬英九至中國祭祖一事結合，表示「修路靠馬英九，廁所靠馬克宏」。

    有該校同學也在聊天軟體中表示「為了外國人不習慣蹲馬桶，才換馬桶嗎」、「我們不配用新廁所嗎」。（圖擷取自李老師不是你老師）

    有該校同學也在聊天軟體中表示「為了外國人不習慣蹲馬桶，才換馬桶嗎」、「我們不配用新廁所嗎」。（圖擷取自李老師不是你老師）

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