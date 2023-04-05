沙國與伊朗特使週四北京會晤 兩國商討復交事宜
2023/04/05 19:41
〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯與伊朗長年處於敵對狀態，日前兩國之間在中國的協商下重新恢復外交關係，當地官員及媒體報導指出，沙烏地阿拉伯與伊朗的特使週四（6日）將在北京舉行會議，討論日後的外交相關事宜。
《路透》報導，沙烏地阿拉伯外交部長親王阿紹德（Prince Faisal bin Farhan Al-Saud）與伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）週四將在北京展開會晤，是七年多以來兩國最高級外交官首次的正式會晤。
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一名伊朗高級官員表示，此次會議是由中國促成的，沙爾曼個人擁有的 「中東報」（Asharq al-Awsat）報導指出，兩國特使將在會議上針對上個月宣布恢復外交關係的事宜進行討論，另外還有重新開放大使館與互派大使的安排。
北京當局在沙烏地阿拉伯與伊朗兩者間的外交協商結果震驚各界，過去幾十年來，美國一直是中東地區紛爭的主要調解者，一名伊朗官員表示，目前情況正在轉變，中東地區能在華盛頓政府未介入狀況下維持和平穩定。
沙烏地阿拉伯在2015年介入葉門戰爭，與當時支持叛軍「胡希運動」的伊朗關係開始惡化，最終胡希運動推翻了沙國支持的政府並接管首都薩郡。2016年，遜尼派為主的沙烏地阿拉伯處決一名什葉派穆斯林神職人員，引發什葉派為主的伊朗不滿而群情激憤，沙國駐德黑蘭大使館也受到抗爭者襲擊，最後兩國宣布結束外交關係，雙方交惡長達7年之久。