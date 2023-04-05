為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    沙國與伊朗特使週四北京會晤 兩國商討復交事宜

    沙烏地阿拉伯與伊朗兩國特使將於週四（6日）在北京會晤，商談復交事宜。此圖為上個月沙國與伊朗宣布復交，中國在此事上扮演協調者的角色。（路透社）

    沙烏地阿拉伯與伊朗兩國特使將於週四（6日）在北京會晤，商談復交事宜。此圖為上個月沙國與伊朗宣布復交，中國在此事上扮演協調者的角色。（路透社）

    2023/04/05 19:41

    〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯與伊朗長年處於敵對狀態，日前兩國之間在中國的協商下重新恢復外交關係，當地官員及媒體報導指出，沙烏地阿拉伯與伊朗的特使週四（6日）將在北京舉行會議，討論日後的外交相關事宜。

    《路透》報導，沙烏地阿拉伯外交部長親王阿紹德（Prince Faisal bin Farhan Al-Saud）與伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）週四將在北京展開會晤，是七年多以來兩國最高級外交官首次的正式會晤。

    一名伊朗高級官員表示，此次會議是由中國促成的，沙爾曼個人擁有的 「中東報」（Asharq al-Awsat）報導指出，兩國特使將在會議上針對上個月宣布恢復外交關係的事宜進行討論，另外還有重新開放大使館與互派大使的安排。

    北京當局在沙烏地阿拉伯與伊朗兩者間的外交協商結果震驚各界，過去幾十年來，美國一直是中東地區紛爭的主要調解者，一名伊朗官員表示，目前情況正在轉變，中東地區能在華盛頓政府未介入狀況下維持和平穩定。

    沙烏地阿拉伯在2015年介入葉門戰爭，與當時支持叛軍「胡希運動」的伊朗關係開始惡化，最終胡希運動推翻了沙國支持的政府並接管首都薩郡。2016年，遜尼派為主的沙烏地阿拉伯處決一名什葉派穆斯林神職人員，引發什葉派為主的伊朗不滿而群情激憤，沙國駐德黑蘭大使館也受到抗爭者襲擊，最後兩國宣布結束外交關係，雙方交惡長達7年之久。

    沙國外長阿紹德與伊朗外長艾密拉多拉安將各自代表兩國進行會談，是自斷交以來首次雙方最高外交官的正式會晤。圖為沙國外長阿紹德。（歐新社）

    沙國外長阿紹德與伊朗外長艾密拉多拉安將各自代表兩國進行會談，是自斷交以來首次雙方最高外交官的正式會晤。圖為沙國外長阿紹德。（歐新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    斷交7年 沙國、伊朗外長擬會晤推動復交
    2023/03/28 11:30

    斷交7年 沙國、伊朗外長擬會晤推動復交
    復交在即 沙烏地阿拉伯國王邀請伊朗總統往訪
    2023/03/20 00:09

    復交在即 沙烏地阿拉伯國王邀請伊朗總統往訪

    商辦後勢強勁 這區頂辦炙手可熱
    伊朗發布聲明 將與沙烏地阿拉伯恢復外交關係
    2023/03/10 21:16

    伊朗發布聲明 將與沙烏地阿拉伯恢復外交關係
    嗆爆中國！伊朗被習近平惹惱 媒體頭版刊「台灣獨立」
    2022/12/13 20:45

    嗆爆中國！伊朗被習近平惹惱 媒體頭版刊「台灣獨立」
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播