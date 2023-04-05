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    講不聽！女笑氣成癮一週吸600罐 下半身癱瘓坐輪椅

    英國年輕族群經常濫用笑氣。（法新社）

    英國年輕族群經常濫用笑氣。（法新社）

    2023/04/05 13:01

    〔即時新聞／綜合報導〕近年來笑氣濫用在各國愈趨嚴重，長期大量的使用會造成神經系統損傷，最慘恐致癱瘓，然而笑氣仍在年輕族群間流傳。英國一名女子唐納森（Kerry-Anne Donaldson），自18歲第一次接觸笑氣後直接成癮，一天起床手腳失去知覺，最終只能在輪椅上度日。

    綜合外媒報導，笑氣（laughing gas）學名為氧化亞氮（Nitrous oxide），會以金屬罐出售，是英國16至24歲人群最常使用的藥物之一。原本是作為牙科治療的麻醉氣體，因為吸入笑氣會產生快樂感，常在派對上被濫用成助興劑。然而，長期使用會引發末梢神經病變，同時傷害中樞神經等，最終導致癱瘓、憂鬱等問題。

    英國一名26歲女子唐納森，在網路上分享她不聽勸告吸食笑氣的後果。她表示自18歲第一次使用笑氣就上癮了，並且逐漸加大使用量，最後竟然一週要用掉600罐笑氣。唐納森坦言，一開始根本沒有想那麼多，也不知道笑氣確切是什麼氣體，會造成什麼結果。21歲那年，一天起床時，唐納森發現自己手腳不能動了，連忙去求助醫生。

    唐納森透過醫生的解釋，終於知道自己在接觸的是很危險的氣體，然而在她痊癒後，卻又不自覺的重新濫用笑氣，而情緒的跌宕引發憂鬱症，為了讓自己維持情緒高點，唐納森繼續加大用量，陷入一個惡性循環。2022年，唐納森的腳完全失去知覺，只能靠輪椅行動讓她懊悔不已，希望自己能夠透過網路告誡，讓更多年輕人遠離笑氣。

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