左派檢察官是大川黑！川普被起訴成吸鈔機 7天笑納2.1億台幣捐款

美國前總統川普遭起訴後，聲勢不降反升。（法新社資料照）

2023/04/04 21:42

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統川普3月30日因成人女星封口費案，遭左派的紐約曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）起訴。川普立刻高喊此為政治迫害，而川普陣營也在短短不到7天，收到至少700萬美元（約2.1億新台幣）的捐款。如今川普不但在共和黨內支持率更上一層樓，遭到起訴也顯然成為他競選2024共和黨總統候選人的利器。

現年76歲的川普上月中預告，自己很快就會遭「逮捕」，當時就讓競選募款金額增加約200萬美元。而在紐約曼哈頓檢方3月30日正式起訴川普後，川普陣營表示，24小時內湧入逾400萬美元（約1.22億新台幣）捐款，到4月3日已增加超過700萬美元。

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美國95%的州檢察官是由公民依照投票方式選出，這次起訴川普的紐約曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）在競選時就多次宣稱，一旦當選就會逮捕川普並起訴川普，其公正性受到保守派質疑。

此外，據多家美國保守派媒體報導，布拉格是左派大金主「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）支持當選的美國幾位大城市的檢察官之一，儘管索羅斯矢口否認曾捐款給布拉格，但一些共和黨人直指，索羅斯多年來使用的方式，是捐款給那些超級政治行動委員會（Super PAC），再由這些組織分派給他支持的自由派候選人。

此前據《紐約時報》報導，布萊格競選陣營從Super PAC中得到了50萬元（約1528萬新台幣）。

布拉格競選紐約曼哈頓地區檢察官時，曾揚言當選後要逮捕川普，他也被爆收受「金融巨鱷」索羅斯的捐款。（路透）

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