為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    冰球世錦賽播中國國歌錯播《願榮光歸香港》 港冰協恐受罰

    香港冰球隊參加世界冰球錦標賽，主辦方將應播放的中國國歌錯播為「反送中」運動的標誌性歌曲《願榮光歸香港》。示意圖。（法新社）

    香港冰球隊參加世界冰球錦標賽，主辦方將應播放的中國國歌錯播為「反送中」運動的標誌性歌曲《願榮光歸香港》。示意圖。（法新社）

    2023/04/04 19:25

    〔中央社〕香港冰球隊先前參加世界冰球錦標賽時，主辦方將應播放的中國國歌錯播為「反送中」運動的標誌性歌曲《願榮光歸香港》。港協暨奧委會可能因此暫停香港冰協的會員資格。

    這可能是港協暨奧委會成立以來，首次因國歌問題向轄下協會開刀。

    中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）今天公布，在與港府商討後，委員會向香港冰球協會（冰協）發出函件，啟動暫停冰協會員資格的程序。

    但在正式暫停該會的會員資格前，港協暨奧委會將會按照組織章程，給予冰協解釋機會，冰協須於5月4日或之前就這一事件作出詳細解釋。

    按照港協暨奧委會的說法，在這次事件上，冰協沒有按照先前港協暨奧委會就國際比賽播放中國國歌事宜發出的指引。冰協需要就此提交一份全面的書面解釋，並就其內治提出改善方案。

    港協暨奧委會表示，如果冰協在一個月之內未能提交書面解釋，該會將會行使權力，透過特別決議案暫停冰協的會員資格。

    2月28日，香港與伊朗隊在波士尼亞舉行世界冰球錦標賽比賽，賽後播放代表香港的中國國歌時出錯，在場的香港運動員即時抗議，要求主辦機構更正。

    港府其後肯定了香港運動員的做法，認為這是維護國家尊嚴的表現。但港府及港協暨奧委會批評冰協事前沒有按照港協暨奧委會指引，向賽事主辦機構核對中國國歌是否為正確版本。

    近年來，一些國際比賽在播放代表香港的中國國歌時不時弄錯，播放了《願榮光歸香港》，港協暨奧委會為此發出相關指引。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    談中國治理香港 曹興誠嘆：21世紀讓人難以置信的悲劇
    2023/03/26 13:46

    談中國治理香港 曹興誠嘆：21世紀讓人難以置信的悲劇
    罹患肺癌也不放過！香港警方拘捕民主派何俊仁
    2023/03/21 14:43

    罹患肺癌也不放過！香港警方拘捕民主派何俊仁

    A7正核心！「富堡菁英滙」打造國際精工宅
    蔡天鳳命案》網友扒出中國3億資本額公司創辦、監事與鄺家人同名
    2023/03/07 12:02

    蔡天鳳命案》網友扒出中國3億資本額公司創辦、監事與鄺家人同名
    香港抗議神曲 又被當成中國國歌
    2023/03/02 05:30

    香港抗議神曲 又被當成中國國歌

    全面助攻拚經濟大同 3C黃金週酬賓盛典
    港府稱提供港隊正確版本國歌 韓方打臉：沒給檔案才搜出「反送中」歌曲
    2022/11/15 14:38

    港府稱提供港隊正確版本國歌 韓方打臉：沒給檔案才搜出「反送中」歌曲
    球賽錯播反送中歌曲 港府約見韓國駐港總領事
    2022/11/15 00:14

    球賽錯播反送中歌曲 港府約見韓國駐港總領事
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播