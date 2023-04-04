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    奧運金牌渣男？ 張繼科私密照疑雲 驚動中共中央政法委長安劍出手

    中國桌球奧運金牌選手張繼科。（法新社資料照）

    中國桌球奧運金牌選手張繼科。（法新社資料照）

    2023/04/04 17:25

    〔中央社〕中國桌球奧運金牌選手張繼科遭爆料，疑因欠下巨債後竟散播前女友私密影片抵債，在中國網路掀起熱議。中共中央政法委介入發聲，要查清有無犯罪、毀謗、渾水摸魚3件事。

    綜合陸媒報導，張繼科1988年出生於山東省青島市，是中國男子乒乓球隊運動員，同時獲得過世界冠軍和奧運金牌。

    近日有人爆料，指張繼科欠下巨額賭債，更勁爆的是債主要不到錢後，張繼科疑似利用與前女友、知名女藝人景甜的私密影片抵債。但當債主拿著這些私密照去勒索景甜，結果被告後東窗事發。

    奧運金牌欠債加上知名女星話題，在中國網友上掀起巨大討論，中共中央政法委員會微信公眾號「中央政法委長安劍」3日發文稱要查清3件事。

    首先是要查清有沒有人違法犯罪。指上述的這些熱詞個個涉嫌違法乃至犯罪，早已超出「民不舉官不究」的範疇，有關部門對已經查清的應盡快公布，沒有查清的盡快行動起來。法律面前人人平等，沒有人會因為特殊身分而被網開一面，該嚴懲的嚴懲，該澄清的澄清。

    其次要查清有沒有人造謠誹謗。稱違法犯罪自然不能被放過，造謠誹謗當然也不能被容忍，在公說公有理，婆說婆有理爭吵不休的時候，就應當有權威部門站出來，用證據確鑿的事實定分止爭，如有謠言，定要讓造謠者付出代價。

    第三則是要查清有沒有人渾水摸魚。防止有人看熱鬧不嫌事大，興風作浪推波助瀾，趁機編造虛假訊息收割流量。讓所謂網路熱點在法律與秩序的軌道上歸於平寂，讓所有人在懲惡揚善的大結局中收獲安心。

    文章指出，此事還衍生出一個亂象，部分網友在相關話題評論區留言「求視頻」、「求資源」，甚至還引發出金錢交易視頻，多家陸媒今天也發文示警當心觸法。

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