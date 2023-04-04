南韓各地頻傳野火 地方首長打高爾夫、參加酒席引眾怒

南韓近來野火頻傳，但有地方首長在火災期間打高爾夫球、參加酒席，受到各界批評。韓國野火示意圖。（歐新社）

2023/04/04 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕南韓最近頻頻發生野火，但江原道知事金鎮台、忠清北道知事金榮煥卻在轄下地區發生森林火災時，分別跑去打高爾夫球、參加酒席，金榮煥還為自己的行為不斷辯解，引發各界憤怒。

據《YTN》報導，江原道上週發生一連串的森林火災，其中3月31日洪川郡野火動員了數百名消防員，但金鎮台依照日程參加植樹節活動，並於當天下午5時30分許參觀春川一處高爾夫球場，打了大約30分鐘的小白球。

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在消息傳出後，有不少人批評金鎮台無視森林大火，江原道政府對此表示金鎮台當天使用了年假，提早1個小時下班，意指那是他的私人時間。不過，金鎮台後來出面坦承自己的行為不恰當，向江原道民眾表達歉意。

另一方面，忠清北道堤川市鳳凰山於3月30日發生野火，消防單位發布1級消防非常對應階段（最高3級），並對附近居民下令疏散。然而，知事金榮煥當天跑去參加酒席，引發了不小的爭議。

金榮煥對此解釋，考量到當天火勢處於穩定階段，所以他沒有去視察救災行動，而且在酒席上他也沒有喝酒。金榮煥後來接受記者採訪時又再度辯解，直指去森林火災現場並不一定是正確的，有時反而會因為長官到來讓狀況更為混亂。

南韓各界得知金榮煥的說法後紛紛批評，直指在野火1級、2級消防非常對應階段，指揮權是歸地方首長所有，而且不必去森林火災現場並不代表去酒宴沒關係，這種行為無疑會讓冒著危險撲滅火勢的基層消防員感到心寒。

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