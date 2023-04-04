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    美國老齡化研究所斥資91億 建立阿茲海默症數據庫

    國家老齡化研究所建立阿茲海默症研究數據資料庫。（路透）

    國家老齡化研究所建立阿茲海默症研究數據資料庫。（路透）

    2023/04/04 07:49

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國家衛生研究院（NIH）下轄的國家老齡化研究所（NIA）目前正在進行一項為期6年的研究項目，耗資3億美元（約新臺幣91億）建立一個龐大的阿茲海默症研究數據資料庫，使得研究人員得以獲得關於阿茲海默症的新資訊。

    根據《路透》報導，國家老齡化研究所此項研究項目的目標是建立一個數據平台，儲存美國人口的長期健康數據，預計將儲存美國總人口70%至90%的數據量。官員表示，數據來自醫療記錄、醫療保單、藥局等各項政府機構統計數據。

    國家老齡化研究所阿茲海默症研究中心主任賽維爾柏格（Nina Silverberg）表示：「我們需要真實數據來作出許多關於藥物效力的決定，且真實數據能比大多數臨床試驗觸及更多人群。此平台還可以幫助其他疾病領域的研究人員來了解患者面臨的藥物影響。」賽維爾柏格強調，統計系統資訊安全性無虞，可確保民眾健康數據的隱私。

    報導指出，追蹤阿茲海默患者在症狀出現前後的狀況被視為抵抗病情發展不可或缺的一部分，在典型的記憶問題病狀發生20年前，可能就已發病。

    阿茲海默症大約影響600萬名美國人，國家老齡化研究所此項研究項目可協助有罹患阿茲海默症風險的民眾，並用於未來的藥物試驗，同時也可以解決阿茲海默症臨床試驗在有色人種與不同種族間長期樣本數不足的問題。

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