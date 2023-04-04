為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    澳洲跟進美英加歐 將禁公務手機使用TikTok

    澳洲政府本週將跟進美國、英國、加拿大和歐盟，宣布禁止在政府公務手機上使用中國短影音社群程式「抖音」國際版TikTok。（彭博）

    澳洲政府本週將跟進美國、英國、加拿大和歐盟，宣布禁止在政府公務手機上使用中國短影音社群程式「抖音」國際版TikTok。（彭博）

    2023/04/04 00:43

    〔國際新聞中心／綜合報導〕澳洲媒體3日報導，澳洲聯邦政府本週將宣布禁止在政府公務手機上使用中國短影音社群程式「抖音」國際版TikTok，維多利亞州（Victoria state）也將跟進。

    此前，美國、加拿大、英國、紐西蘭、比利時和歐盟執委會均已基於安全考量，禁止官方設備使用該應用程式。

    據「澳洲人報」（The Australian）報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在內政部完成審查後，同意在政府機構禁用TikTok。

    另據「世紀報」（The Age）引述維多利亞州政府官員報導，維州也將遵循聯邦政府的方針，禁止政府手機使用TikTok。

    由於擔心TikTok使用者的個資最終可能落入中國政府手中，侵蝕西方國家的安全利益，TikTok目前遭到嚴格檢視與擴大抵制。美國國會議員提案要求全面禁用TikTok，獲得白宮支持。

    TikTok澳洲總經理杭特（Lee Hunter）向「世紀報」表示，儘管該公司多次提出就此一政策與政府進行建設性接觸，但從媒體得知政府即將頒佈禁令仍感失望，並強調沒有任何證據顯示TikTok對澳洲民眾構成任何安全風險，不應與其他社群平台有差別待遇。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    TikTok聽證會前 CEO周受資行前受訓達1個月
    2023/04/01 19:40

    TikTok聽證會前 CEO周受資行前受訓達1個月
    美中緊張不會很快結束 拜登前顧問：中企將繼續面臨嚴密監視
    2023/03/29 17:54

    美中緊張不會很快結束 拜登前顧問：中企將繼續面臨嚴密監視

    台南建設向北走 新營長勝重劃區新寵兒
    美國安局網安主任示警：TikTok 美國戰略議題
    2023/03/29 05:30

    美國安局網安主任示警：TikTok 美國戰略議題
    美國安局官員：TikTok是中國的「特洛伊木馬」
    2023/03/28 14:07

    美國安局官員：TikTok是中國的「特洛伊木馬」

    大金30感謝有您 雙重感恩回饋
    有資安風險 瑞典軍方公務機禁用TikTok
    2023/03/27 20:21

    有資安風險 瑞典軍方公務機禁用TikTok
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播