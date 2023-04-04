澳洲跟進美英加歐 將禁公務手機使用TikTok

澳洲政府本週將跟進美國、英國、加拿大和歐盟，宣布禁止在政府公務手機上使用中國短影音社群程式「抖音」國際版TikTok。（彭博）

2023/04/04 00:43

〔國際新聞中心／綜合報導〕澳洲媒體3日報導，澳洲聯邦政府本週將宣布禁止在政府公務手機上使用中國短影音社群程式「抖音」國際版TikTok，維多利亞州（Victoria state）也將跟進。

此前，美國、加拿大、英國、紐西蘭、比利時和歐盟執委會均已基於安全考量，禁止官方設備使用該應用程式。

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據「澳洲人報」（The Australian）報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在內政部完成審查後，同意在政府機構禁用TikTok。

另據「世紀報」（The Age）引述維多利亞州政府官員報導，維州也將遵循聯邦政府的方針，禁止政府手機使用TikTok。

由於擔心TikTok使用者的個資最終可能落入中國政府手中，侵蝕西方國家的安全利益，TikTok目前遭到嚴格檢視與擴大抵制。美國國會議員提案要求全面禁用TikTok，獲得白宮支持。

TikTok澳洲總經理杭特（Lee Hunter）向「世紀報」表示，儘管該公司多次提出就此一政策與政府進行建設性接觸，但從媒體得知政府即將頒佈禁令仍感失望，並強調沒有任何證據顯示TikTok對澳洲民眾構成任何安全風險，不應與其他社群平台有差別待遇。

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