為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    秀肌肉！ 北約與芬蘭空中聯演 強化東翼防禦態勢

    芬蘭空軍F/A-18「大黃蜂」戰機（下）在德軍A400M空中加油機支援下，進行演練。（擷取自芬蘭空軍臉書）

    芬蘭空軍F/A-18「大黃蜂」戰機（下）在德軍A400M空中加油機支援下，進行演練。（擷取自芬蘭空軍臉書）

    2023/04/03 17:03

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰爭正酣之際，北大西洋公約組織（NATO）6個成員國在波羅的海區域舉行聯合空中演習，即將成為北約正式會員的芬蘭也出動戰機參演，格外引起矚目。

    據軍聞網站「Military Leak」報導，這場空中演習旨在促進作業互通性，強化北約東翼的防衛態勢。4架芬蘭F/A-18「大黃蜂」3月29日訪問愛沙尼亞的埃馬里空軍基地（Ämari Air Base），與法國「飆風」戰機、美國F-15戰機、荷蘭F-35戰機、愛沙尼亞L-39戰機，以及英國和德國的颱風戰機（EuroFighter Typhoon）等多達20架戰機共同演訓。

    7國軍機在空中加油機支援下，進行空中戰技和實戰程序等課目演練，確保北約因應實戰威脅的能力，也有助芬蘭更快速融入北約作戰體系。

    土耳其國會經歷了數月的延宕，終於在3月30日通過支持芬蘭加入北約，芬蘭進入這個軍事聯盟的道路，掃除了最後一道障礙。預料芬蘭將在7月1日正式成為北約第31個會員國。

    儘管芬蘭尚未正式加入北約，卻早已是北約長期且堅定的合作夥伴，並定期與北約國家進行聯合演訓。芬蘭F/A-18戰機在因COVID-19疫情中斷訪問之前，也曾在2019年9月飛赴埃馬里空軍基地，參與北約空中聯演，藉此提升歐洲防禦能力。

    芬蘭F/A-18戰機在波羅的海空域與北約國家戰機共同演訓。（擷取自芬蘭空軍臉書）

    芬蘭F/A-18戰機在波羅的海空域與北約國家戰機共同演訓。（擷取自芬蘭空軍臉書）

    芬蘭派出4架F/A-18參演。（圖擷取芬蘭空軍臉書）

    芬蘭派出4架F/A-18參演。（圖擷取芬蘭空軍臉書）

    德國與英國的颱風戰機（EuroFighter Typhoon），與芬蘭F/A-18並排停在埃馬里空軍基地。（擷取自芬蘭空軍臉書）

    德國與英國的颱風戰機（EuroFighter Typhoon），與芬蘭F/A-18並排停在埃馬里空軍基地。（擷取自芬蘭空軍臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北約秘書長：「幾天內」在北約總部升起芬蘭國旗
    2023/04/01 08:04

    北約秘書長：「幾天內」在北約總部升起芬蘭國旗
    土耳其國會通過 芬蘭將成北約第31個成員國
    2023/03/31 08:12

    土耳其國會通過 芬蘭將成北約第31個成員國

    迎向國際！水湳智慧城創新佈局 房市眾所矚目
    芬蘭入北約 就剩土耳其國會表決
    2023/03/31 05:30

    芬蘭入北約 就剩土耳其國會表決
    前進北約！芬蘭總統：沒瑞典也會加入
    2023/02/23 19:25

    前進北約！芬蘭總統：沒瑞典也會加入

    大金30感謝有您 雙重感恩回饋
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播