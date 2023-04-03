秀肌肉！ 北約與芬蘭空中聯演 強化東翼防禦態勢

芬蘭空軍F/A-18「大黃蜂」戰機（下）在德軍A400M空中加油機支援下，進行演練。（擷取自芬蘭空軍臉書）

2023/04/03 17:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰爭正酣之際，北大西洋公約組織（NATO）6個成員國在波羅的海區域舉行聯合空中演習，即將成為北約正式會員的芬蘭也出動戰機參演，格外引起矚目。

據軍聞網站「Military Leak」報導，這場空中演習旨在促進作業互通性，強化北約東翼的防衛態勢。4架芬蘭F/A-18「大黃蜂」3月29日訪問愛沙尼亞的埃馬里空軍基地（Ämari Air Base），與法國「飆風」戰機、美國F-15戰機、荷蘭F-35戰機、愛沙尼亞L-39戰機，以及英國和德國的颱風戰機（EuroFighter Typhoon）等多達20架戰機共同演訓。

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7國軍機在空中加油機支援下，進行空中戰技和實戰程序等課目演練，確保北約因應實戰威脅的能力，也有助芬蘭更快速融入北約作戰體系。

土耳其國會經歷了數月的延宕，終於在3月30日通過支持芬蘭加入北約，芬蘭進入這個軍事聯盟的道路，掃除了最後一道障礙。預料芬蘭將在7月1日正式成為北約第31個會員國。

儘管芬蘭尚未正式加入北約，卻早已是北約長期且堅定的合作夥伴，並定期與北約國家進行聯合演訓。芬蘭F/A-18戰機在因COVID-19疫情中斷訪問之前，也曾在2019年9月飛赴埃馬里空軍基地，參與北約空中聯演，藉此提升歐洲防禦能力。

芬蘭F/A-18戰機在波羅的海空域與北約國家戰機共同演訓。（擷取自芬蘭空軍臉書）

芬蘭派出4架F/A-18參演。（圖擷取芬蘭空軍臉書）

德國與英國的颱風戰機（EuroFighter Typhoon），與芬蘭F/A-18並排停在埃馬里空軍基地。（擷取自芬蘭空軍臉書）

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