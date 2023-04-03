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    法國女閣員登上《花花公子》封面 遭總理、政界抨擊

    法國社會經濟和法國聯盟大臣席亞帕登上《花花公子》封面，引起各界譁然。（法新社）

    法國社會經濟和法國聯盟大臣席亞帕登上《花花公子》封面，引起各界譁然。（法新社）

    2023/04/03 09:40

    〔即時新聞／綜合報導〕自2017年就進入法國內閣、目前擔任社會經濟和法國聯盟大臣的席亞帕（Marlene Schiappa），近來登上《花花公子》封面引起譁然，法國總理柏納（Elisabeth Borne）也出聲批評。

    《CNN》報導，席亞帕長期倡導女性權力，2017年被任命為法國首個性別平等大臣，在職期間制定了性騷擾法案，若男性在街上對女性吹口哨、尾隨即可當場罰款。

    席亞帕在《花花公子》接受了12頁的採訪，暢談自己對女性、LGBT權利的付出，並穿著一襲白色洋裝登上封面。然而，和法國總理柏納關係密切的知情人士透露，柏納認為席亞帕的行為在「這種時期」並不恰當。

    柏納所謂的特殊時期，是指總統馬克宏在民眾激烈反對下推動退休金改革，使得法國社會和政界處於動盪之中。綠黨國會議員盧梭（Sandrine Rousseau）指責，國內如今正處於一場社會危機之中，存在治安問題，每天都有人死傷，她真的看不懂席亞帕的行為。

    2022法國總統大選獲得第3高票的梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon），透露總統馬克宏還接受了兒童雜誌Pif Gadget採訪的邀約，再加上內閣大臣要靠《花花公子》傳達理念，讓他感嘆法國正在處於脫軌的狀態。

    席亞帕對於外界的批評在推特反擊，直指她無時無刻都要捍衛女性掌控自己身體的權利，那些詆毀人士和偽君子必須要知道女性在法國是自由的。

    法國內政部長達馬南（Gérald Darmanin），也出聲為曾在自己轄下的席亞帕說話，他認為席亞帕是勇敢的女政治家，擁有真性情和自我風格，雖然和他不同但也尊重席亞帕的行為。

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