海邊騎腳踏車 蜜蜂突「飛入嘴」卡喉嚨 搶救28天仍不幸身亡

巴西職業輕艇運動員雷斯（Waldonilton de Andrade Reis）上個月至海邊騎腳踏車，沒想到一隻蜜蜂竟飛入他的嘴裡，且蜜蜂疑似直闖喉嚨深處，卡在喉部，使其引發嚴重的過敏性休克，經28天搶救仍不幸身亡。（圖片擷取自臉書）

2023/04/02 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕騎腳踏車竟「飛來橫禍」！巴西一名運動員上個月至海邊騎腳踏車，沒想到一隻蜜蜂竟飛入他的嘴裡，且蜜蜂疑似直闖喉嚨深處，卡在喉部，使其引發嚴重的過敏性休克，經28天搶救仍不幸身亡。

綜合外媒報導，職業輕艇運動員雷斯（Waldonilton de Andrade Reis），於3月2日至巴西蓬塔內格拉 （Ponta Negra） 的海灘進行腳踏車訓練時，在騎乘中竟有一隻蜜蜂突飛進雷斯的嘴裡，且蜜蜂疑似直闖喉嚨深處，卡在喉部，導致對蜜蜂過敏的他，立刻引發過敏性休克。

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家屬表示，由於該地區缺乏醫療設施，雷斯等了20分鐘才有醫護人員趕至現場救援，不過，由於治療黃金時間一再耽誤，導致病情嚴重惡化。「沒有任何幫助，沒有健康中心，附近沒有醫院，最多可以用的只有一個沒有值班醫生的消防站」。

事發過後，雷斯被送進加護病房搶救並進行多日治療，不過，儘管醫護人員已盡了最大努力，雷斯的病情每況愈下，最終在3月30日宣告不治。

「如果有足夠的護士、醫生、消防員或健康中心，就有人可以救活我的兄弟了。」家屬悲慟控訴，案發地點的醫療資源相當匱乏，希望政府能儘速改善此問題，避免相關憾事再度發生。

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