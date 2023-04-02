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    時薪225元！ 麥當勞員工中近5千萬樂透 離職1年重新上班原因曝光

    英國一名麥當勞員工在2006年買彩券時，幸運抱回130萬英鎊（約新台幣4729萬）的大獎，然而卻在離職不到1年半後，就再度重返職場。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

    英國一名麥當勞員工在2006年買彩券時，幸運抱回130萬英鎊（約新台幣4729萬）的大獎，然而卻在離職不到1年半後，就再度重返職場。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

    2023/04/02 13:26

    〔即時新聞／綜合報導〕不少人夢想自己一夜致富後，火速離職擺脫社畜人生，享受逍遙快活的生活。不過英國一名麥當勞員工明明在2006年買彩券時，幸運抱回130萬英鎊（約新台幣4729萬元）的大獎，並立即辭職買房，然而卻在不到1年半的時間，再度重返職場，原因竟只為他「懷念上班的日子」。

    《太陽報》報導，現年42歲的英國男子盧克皮塔德（Luke Pittard），原本是一名普通的麥當勞職員，負責在公司裡負責培訓新職員，不過他在2006年時購買一張國家彩券並中大獎後，立刻與女友艾瑪考克斯（Emma Cox）辭職，接著花費23萬英鎊（約新台幣836萬）購買豪宅，並到國外舉辦夢幻婚禮。

    然而才相隔短短1年半的時間，盧克皮塔德竟決定重返職場，繼續回到在麥當勞原本任職的單位上班，只因為他發現自己不再上班後，日常變的很無趣，而且他是真心喜歡在麥當勞的員工培訓師工作，也非常懷念與同事們的相處時光。這種感覺在同事們參加他的婚禮後就越發強烈，促使他決定重返職場的決心。

    儘管盧克皮塔德的回歸讓同事們感到驚訝，但他認為生活比金錢更重要，「在我成為富翁之前，我就喜歡麥當勞的工作，我真的很享受可以再回來」。目前他重回麥當勞上班後的時薪約5.85英鎊（約新台幣225元），儘管這些錢比他每週靠獎金拿到的利息還要少，但是他仍然很享受重返職場的感覺。

    此外，盧克皮塔德的妻子非常支持他的決定，麥當勞經理凱瑟琳（Katherine Jones）也對此很高興表示，「盧克皮塔德一直是我們團隊裡，非常出色且重要的成員，當他中獎時，我們都替他感到高興，但我也很高興他回來了，就好像他從來沒有離開過這裡」。

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