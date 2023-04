時薪225元！ 麥當勞員工中近5千萬樂透 離職1年重新上班原因曝光

2023/04/02 13:26

〔即時新聞/綜合報導〕不少人夢想自己一夜致富後,火速離職擺脫社畜人生,享受逍遙快活的生活。不過英國一名麥當勞員工明明在2006年買彩券時,幸運抱回130萬英鎊(約新台幣4729萬元)的大獎,並立即辭職買房,然而卻在不到1年半的時間,再度重返職場,原因竟只為他「懷念上班的日子」。

據《太陽報》報導,現年42歲的英國男子盧克皮塔德(Luke Pittard),原本是一名普通的麥當勞職員,負責在公司裡負責培訓新職員,不過他在2006年時購買一張國家彩券並中大獎後,立刻與女友艾瑪考克斯(Emma Cox)辭職,接著花費23萬英鎊(約新台幣836萬)購買豪宅,並到國外舉辦夢幻婚禮。

然而才相隔短短1年半的時間,盧克皮塔德竟決定重返職場,繼續回到在麥當勞原本任職的單位上班,只因為他發現自己不再上班後,日常變的很無趣,而且他是真心喜歡在麥當勞的員工培訓師工作,也非常懷念與同事們的相處時光。這種感覺在同事們參加他的婚禮後就越發強烈,促使他決定重返職場的決心。

儘管盧克皮塔德的回歸讓同事們感到驚訝,但他認為生活比金錢更重要,「在我成為富翁之前,我就喜歡麥當勞的工作,我真的很享受可以再回來」。目前他重回麥當勞上班後的時薪約5.85英鎊(約新台幣225元),儘管這些錢比他每週靠獎金拿到的利息還要少,但是他仍然很享受重返職場的感覺。

此外,盧克皮塔德的妻子非常支持他的決定,麥當勞經理凱瑟琳(Katherine Jones)也對此很高興表示,「盧克皮塔德一直是我們團隊裡,非常出色且重要的成員,當他中獎時,我們都替他感到高興,但我也很高興他回來了,就好像他從來沒有離開過這裡」。

