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    劍指中國+1！義大利航艦擬赴日 繼美英法德荷巡航印太再添一國

    義大利海軍「加富爾號（Cavour）」航空母艦。（取自義大利海軍臉書）

    義大利海軍「加富爾號（Cavour）」航空母艦。（取自義大利海軍臉書）

    2023/04/02 07:23

    〔記者楊丞彧／台北報導〕中國近來不斷升高對台灣武力威嚇，在俄羅斯全面入侵烏克蘭超過一年的現在，讓台灣海峽局勢受全球高度關注。除美國外，英國、法國、德國、荷蘭等國先後派軍艦至印太區域巡航及聯合演訓。作為七大工業國（G7）內唯一加入中國「一帶一路」的義大利，在總理梅洛尼（Giorgia Meloni）去年10月上任後，展現與歐美民主陣營同在的決心。義媒報導，義大利擬在今年底派遣航空母艦「加富爾號（Cavour）」赴日本，並分析「此任務與遏制中國有關」。

    去年5月，時任我國駐義大利代表李新穎在接受義大利《蟻報》專訪時就點出，許多歐洲國家軍艦先後巡航印太地區，然而「有個大地中海的領導國家卻消失了」。他表示。希望能在印太地區看到義大利海軍航空母艦加里波底號（Giuseppe Garibaldi）以及加富爾號（Cavour）現蹤。而李新穎的「心願」，最快今年底將有望實現。

    根據義大利《自由日報》日前報導，義大利海軍參謀總部副參謀長貝果托上將（Giuseppe Berutti Bergotto）在米蘭一場大學會議上證實，2023年底至2024年初之間，義大利海軍將派遣航空母艦打擊群前往印太區域與盟國進行合作，包括航空母艦「加富爾號」及驅逐艦、巡防艦與補給艦各一艘，計畫航行至日本再返回義大利。此任務有待政府做最後決定。

    《自由日報》也說，在此之前，義大利海軍會先派遣莫洛西尼號（Francesco Morosini）塔翁・迪雷韋爾級巡防艦（Classe Thaon di Revel）至印太區域，進行4個月的巡航訓練。報導指出，加富爾號將搭載F-35戰機，「任務與遏制中國有關」。《今日巴勒摩》報導，加富爾號將在5月先到義大利造船商芬坎蒂尼（Fincantieri）位在西西里島的巴勒摩造船場進行維護工作。

    義大利近來與日本在安全議題上合作漸趨緊密，特別是日義英三國去年12月共同宣布，將聯手展開名為「全球空戰計畫」（GCAP）的新一代匿蹤戰機研發行動，預計2035年前正式服役。義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）上月中也為此赴日，與日本防衛大臣濱田靖一、英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）舉行三方會議。濱田靖一當時接受《蟻報》訪問時，對義大利等歐洲國家向印太地區派遣艦機表示歡迎，並強調此舉有助於印太區域的和平與穩定。

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