龍捲風與強烈風暴橫掃美國中部 釀21死近百傷

小岩城遭受龍捲風強襲，住宅區滿目瘡痍。（法新社）

2023/04/02 08:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國中西部與南部地區在當地時間3月31日至4月1日期間有多州受到龍捲風及強烈風暴襲擊，目前至少已造成21人死亡、近百人受傷。

綜合外媒報導，美國3月31日至少有7個州出現龍捲風目擊報告，數量多達50多個，強烈風暴與龍捲風襲擊從德州到五大湖區之間的美國中部地區。

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阿肯色州州長史考特（Frank Scott Jr.）1日表示，阿肯色州共有5人死亡，並出現10多個龍捲風，該州首府小岩城（Little Rock）至少有2600棟建築受到影響，社區與各項建築物都被夷為平地。阿肯色州的普瓦斯基郡（Pulaski County）至少有50人受傷送醫。

位於伊利諾州北部的貝爾維迪爾（Belvidere），當地的阿波羅劇院3月31日晚間正在舉行樂團表演活動，但一場強烈風暴襲來，挾帶強風、暴雨及冰雹，使得劇院屋頂坍塌，造成1人死亡、40人受傷。在伊利諾州克勞佛郡（Crawford County）一次住宅倒塌意外中，也釀成3人死亡。

其他各州也遭受龍捲風與強烈風暴襲擊，並有傷亡紀錄出現，包括印第安納州3死、阿拉巴馬州1死5傷、田納西州7死、密西西比州1死4傷。

阿肯色州共有5人死亡，該州首府小岩城遭受龍捲風強襲。（路透）

伊利諾州北部貝爾維迪爾的阿波羅劇院遭受強烈風暴襲擊，使得劇院屋頂坍塌，造成1人死亡，40人受傷。（美聯社）

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