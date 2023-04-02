為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    龍捲風與強烈風暴橫掃美國中部 釀21死近百傷

    小岩城遭受龍捲風強襲，住宅區滿目瘡痍。（法新社）

    小岩城遭受龍捲風強襲，住宅區滿目瘡痍。（法新社）

    2023/04/02 08:07

    〔即時新聞／綜合報導〕美國中西部與南部地區在當地時間3月31日至4月1日期間有多州受到龍捲風及強烈風暴襲擊，目前至少已造成21人死亡、近百人受傷。

    綜合外媒報導，美國3月31日至少有7個州出現龍捲風目擊報告，數量多達50多個，強烈風暴與龍捲風襲擊從德州到五大湖區之間的美國中部地區。

    阿肯色州州長史考特（Frank Scott Jr.）1日表示，阿肯色州共有5人死亡，並出現10多個龍捲風，該州首府小岩城（Little Rock）至少有2600棟建築受到影響，社區與各項建築物都被夷為平地。阿肯色州的普瓦斯基郡（Pulaski County）至少有50人受傷送醫。

    位於伊利諾州北部的貝爾維迪爾（Belvidere），當地的阿波羅劇院3月31日晚間正在舉行樂團表演活動，但一場強烈風暴襲來，挾帶強風、暴雨及冰雹，使得劇院屋頂坍塌，造成1人死亡、40人受傷。在伊利諾州克勞佛郡（Crawford County）一次住宅倒塌意外中，也釀成3人死亡。

    其他各州也遭受龍捲風與強烈風暴襲擊，並有傷亡紀錄出現，包括印第安納州3死、阿拉巴馬州1死5傷、田納西州7死、密西西比州1死4傷。

    阿肯色州共有5人死亡，該州首府小岩城遭受龍捲風強襲。（路透）

    阿肯色州共有5人死亡，該州首府小岩城遭受龍捲風強襲。（路透）

    伊利諾州北部貝爾維迪爾的阿波羅劇院遭受強烈風暴襲擊，使得劇院屋頂坍塌，造成1人死亡，40人受傷。（美聯社）

    伊利諾州北部貝爾維迪爾的阿波羅劇院遭受強烈風暴襲擊，使得劇院屋頂坍塌，造成1人死亡，40人受傷。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美國劇院演唱會疑遭龍捲風襲擊 屋頂崩塌1死28傷
    2023/04/02 06:20

    美國劇院演唱會疑遭龍捲風襲擊 屋頂崩塌1死28傷
    毀滅性龍捲風狂襲美國數州 釀6死
    2023/04/01 23:23

    毀滅性龍捲風狂襲美國數州 釀6死

    使用牌照稅開徵 高市稅推好康活動
    美阿肯色、伊利諾州遭龍捲風侵襲 至少4死數十傷
    2023/04/01 13:11

    美阿肯色、伊利諾州遭龍捲風侵襲 至少4死數十傷
    直徑逾1600公里春季風暴形成 美西將迎暴風雪、冰雹和龍捲風
    2023/03/31 22:28

    直徑逾1600公里春季風暴形成 美西將迎暴風雪、冰雹和龍捲風

    全面助攻拚經濟大同 3C黃金週酬賓盛典
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播