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    比照紐倫堡大審！ 烏國總理：應在布查屠殺地審判普廷戰爭罪行

    烏克蘭總理什米加爾（左四）、總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak，左三）、國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk，左二），3月31日在布查鎮參加布查屠殺1週年紀念活動。（歐新社）

    烏克蘭總理什米加爾（左四）、總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak，左三）、國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk，左二），3月31日在布查鎮參加布查屠殺1週年紀念活動。（歐新社）

    2023/04/01 23:08

    〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，在基輔郊區布查鎮犯下屠殺暴行，在烏國紀念布查慘案1週年之際，烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）1日說，應該考慮就在這座小鎮進行對「俄羅斯戰爭罪犯」的審判。

    什米加爾1日發文，談到在「布查峰會」上討論追究俄軍罪行，他說「侵略者必須為此邪惡行為付出代價，以自由、金錢、被放逐的國家地位為代價」，而這有賴於成立特別國際法庭，來審判俄羅斯最高政治領導階層。

    他以第二次世界大戰後審判納粹罪行的紐倫堡大審為例，指1945年同盟國在審判納粹的地點，選擇了紐倫堡，「因為犯罪意識形態是在那裡形成的」，「布查也應該被考慮做為戰爭罪犯審判地選項之一，畢竟，（俄國總統）普廷政權和俄羅斯佔領行動的所有本質，都在那裡表露無遺」。

    烏國總統澤倫斯基和斯洛伐克、斯洛維尼亞、克羅埃西亞總理，以及摩爾多瓦總統，前一天在布查鎮紀念布查屠殺慘案1週年，並出席布查峰會。

    烏國部隊去年3月31日收復布查鎮後，俄軍屠殺罪證一一曝光，包括遭屠殺平民的遺體被棄置街頭，許多身上都有遭凌虐的痕跡。烏國檢察總長柯斯汀（Andriy Kostin）在紀念布查屠殺1週年時指出，俄軍在布查犯下超過9000起戰爭罪行，殺害1400多名平民，其中37人是孩童。

    去年4月8日，烏克蘭調查人員在布查鎮一處亂葬崗挖掘遺體。（法新社檔案照）

    去年4月8日，烏克蘭調查人員在布查鎮一處亂葬崗挖掘遺體。（法新社檔案照）

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