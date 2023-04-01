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    蛋價飆漲 CNN：美國最大蛋商淨利暴增718％

    美國蛋價急遽上漲，令政治人物懷疑當中出現哄抬物價問題。（路透資料照）

    美國蛋價急遽上漲，令政治人物懷疑當中出現哄抬物價問題。（路透資料照）

    2023/04/01 23:16

    〔編譯魏國金／台北報導〕美國有線電視新聞網（CNN）報導，蛋價急遽上升，使美國最大蛋商Cal-Maine Foods上季營收較1年前翻漲1倍，利潤則暴增718%。

    掌握美國雞蛋市場20%的該公司說，至2月25日結束的該季，1打雞蛋平均價格為3.3美元（台幣101元），較1年前的均價1.6美元（49元台幣）翻了1倍，儘管價格攀升，但出售的蛋量上揚1%，致使整體營收增加109%至9億9750萬美元（304.6億台幣）。

    報導說，與利潤相較，翻倍的營收實在相形見絀，該公司淨利從1年前的3950萬美元（12億台幣）爆增至3億2320萬美元（98.7億台幣）。

    高致命與高感染的禽流感，迫使美國農民撲殺數百萬隻蛋雞，縮減了美國雞蛋的供應、推升蛋價。然而雞蛋的定價飽受一些政治人物批評，他們指控哄抬物價、從中牟利。

    美國聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）與眾議員波特（Katie Porter）曾致函Cal-Maine Foods、Hillandale Farms、Rose Acre Farms、Daybreak Foods和Versova Management等美國大型蛋商執行長說：「辛苦將食物端上餐桌的美國家庭應該知道，是否上漲的蛋價是供應減少的合理反應，抑或是企業貪婪失控所致」。

    2月通膨數據顯示，美國蛋價開始略為下降，但仍較1年前貴逾55%。

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