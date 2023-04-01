毀滅性龍捲風狂襲美國數州 釀6死

阿肯色州小岩城遭龍捲風襲擊，許多建物受損。（路透）

2023/04/01 23:23

〔中央社〕龍捲風3月31日橫掃美國南部阿肯色州，造成3人死亡；更北的伊利諾州和印第安納州也遭到劇烈風暴襲擊，有3人喪命。其中伊利諾州一個劇院屋頂坍塌，舞台上當時還有樂團演出。

法新社報導，龍捲風31日下午席捲阿肯色州，造成州長桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）所說的「大規模破壞」。

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桑德斯表示，阿肯色州東部的溫尼鎮（Wynne）有2人喪生。而在州府小岩城（Little Rock）外圍的普拉斯基郡（Pulaski County），當地一名官員證實有一人死亡。

桑德斯在推特（Twitter）寫道：「阿肯色州中部發生重大災害。」小岩城市長史考特（Frank Scott Jr.）則表示，「近30人被送往我們的地區醫院」。

龍捲風橫掃小岩城部分地區時，正開車前往巿區西部的目擊者法拉爾（Lara Farrar）說：「那真的是個難以置信的毀滅性龍捲風。基本上我一整個嚇到，因為當地簡直被徹底清除摧毀，有些建築的屋頂完全被吹走。」

她表示，龍捲龍掃過的約半公里長地方遭到嚴重破壞，但是直接路徑外圍受損情況「非常輕微」。

美國國家氣象局（National Weather Service）對鄰近阿肯色州的田納西州、伊利諾州、肯塔基州和愛荷華州的部分地區，都發布龍捲風警報。

31日晚間，災難降臨伊利諾州的貝爾維迪爾（Belvidere），劇烈天候造成當地的阿波羅劇院（Apollo Theatre）屋頂和正面外牆局部坍塌，當時一個重金屬樂團正在舞台上演出。

地方電視台Fox 32報導說：「據報當局派出20多輛救護車抵達現場。」

貝爾維迪爾的消防隊長夏德爾（Shawn Schadle）通報，這場災難造成1死28傷，其中5人重傷住院。

電視畫面顯示，緊急救難人員將受傷的音樂會觀眾用擔架抬出。上傳到社群媒體的影片則可看到，劇院地上都是瓦礫，有的堆到接近腰部高，屋頂有個大洞。

伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）深夜在推文中說：「貝爾維迪爾的阿波羅劇院今晚發生屋頂崩塌，州政府對此密切關注。」

毗鄰的印第安納州警方證實，風暴橫掃蘇利文郡（Sullivan County），造成2人死亡。

當地電視台WTHI發布在推特的影像當中，可以看到電話線杆倒下及房屋崩塌，路面上布滿殘骸瓦礫。

阿肯色州小岩城遭龍捲風襲擊，許多建物受損。（法新社）

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