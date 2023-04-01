為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    毀滅性龍捲風狂襲美國數州 釀6死

    阿肯色州小岩城遭龍捲風襲擊，許多建物受損。（路透）

    阿肯色州小岩城遭龍捲風襲擊，許多建物受損。（路透）

    2023/04/01 23:23

    〔中央社〕龍捲風3月31日橫掃美國南部阿肯色州，造成3人死亡；更北的伊利諾州和印第安納州也遭到劇烈風暴襲擊，有3人喪命。其中伊利諾州一個劇院屋頂坍塌，舞台上當時還有樂團演出。

    法新社報導，龍捲風31日下午席捲阿肯色州，造成州長桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）所說的「大規模破壞」。

    桑德斯表示，阿肯色州東部的溫尼鎮（Wynne）有2人喪生。而在州府小岩城（Little Rock）外圍的普拉斯基郡（Pulaski County），當地一名官員證實有一人死亡。

    桑德斯在推特（Twitter）寫道：「阿肯色州中部發生重大災害。」小岩城市長史考特（Frank Scott Jr.）則表示，「近30人被送往我們的地區醫院」。

    龍捲風橫掃小岩城部分地區時，正開車前往巿區西部的目擊者法拉爾（Lara Farrar）說：「那真的是個難以置信的毀滅性龍捲風。基本上我一整個嚇到，因為當地簡直被徹底清除摧毀，有些建築的屋頂完全被吹走。」

    她表示，龍捲龍掃過的約半公里長地方遭到嚴重破壞，但是直接路徑外圍受損情況「非常輕微」。

    美國國家氣象局（National Weather Service）對鄰近阿肯色州的田納西州、伊利諾州、肯塔基州和愛荷華州的部分地區，都發布龍捲風警報。

    31日晚間，災難降臨伊利諾州的貝爾維迪爾（Belvidere），劇烈天候造成當地的阿波羅劇院（Apollo Theatre）屋頂和正面外牆局部坍塌，當時一個重金屬樂團正在舞台上演出。

    地方電視台Fox 32報導說：「據報當局派出20多輛救護車抵達現場。」

    貝爾維迪爾的消防隊長夏德爾（Shawn Schadle）通報，這場災難造成1死28傷，其中5人重傷住院。

    電視畫面顯示，緊急救難人員將受傷的音樂會觀眾用擔架抬出。上傳到社群媒體的影片則可看到，劇院地上都是瓦礫，有的堆到接近腰部高，屋頂有個大洞。

    伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）深夜在推文中說：「貝爾維迪爾的阿波羅劇院今晚發生屋頂崩塌，州政府對此密切關注。」

    毗鄰的印第安納州警方證實，風暴橫掃蘇利文郡（Sullivan County），造成2人死亡。

    當地電視台WTHI發布在推特的影像當中，可以看到電話線杆倒下及房屋崩塌，路面上布滿殘骸瓦礫。

    阿肯色州小岩城遭龍捲風襲擊，許多建物受損。（法新社）

    阿肯色州小岩城遭龍捲風襲擊，許多建物受損。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美國劇院演唱會疑遭龍捲風襲擊 屋頂崩塌1死28傷
    2023/04/01 23:13

    美國劇院演唱會疑遭龍捲風襲擊 屋頂崩塌1死28傷
    直徑逾1600公里春季風暴形成 美西將迎暴風雪、冰雹和龍捲風
    2023/03/31 22:28

    直徑逾1600公里春季風暴形成 美西將迎暴風雪、冰雹和龍捲風

    使用牌照稅開徵 高市稅推好康活動
    龍捲風襲美26死 社區滿目瘡痍衛星對比照曝光
    2023/03/27 20:38

    龍捲風襲美26死 社區滿目瘡痍衛星對比照曝光
    龍捲風襲美26死 百屋夷為平地
    2023/03/27 05:30

    龍捲風襲美26死 百屋夷為平地

    1坪變2坪 北市客不將就 換區選大宅
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播