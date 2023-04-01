中國男遠距網戀4年被騙300多萬 報警終見「女友」被嚇到

中國警方武漢一名30歲男子網戀被騙80萬人民幣，報警才知女友照片跟本人落差很大。（取自網路）

2023/04/01 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕愚人節最痛心欺騙，中國警方今公布，武漢一名30歲男子「遠距網戀」一名女子，交往期間即使沒見過面，仍無怨無悔借出總計80萬人民幣（新台幣約350萬），被甩後不僅錢沒拿回來，信用卡還被盜刷，他猶豫再三報警後發現，多年感情竟是一場騙局，女友本人跟照片完全不同人。

根據港媒報導，中國警方稱，男方畢業於名校、外表高帥，卻從未談過戀愛，多年前透過社群媒體才找到初戀，並與何女展開長達4年遠距離戀愛，何女則在交往期間不停以父親住院、家裡裝修等理由借錢，每次金額約莫在人民幣6萬至20萬之間（新台幣約26萬至88萬之間）。

請繼續往下閱讀...

男方曾想拒絕借錢，卻抵擋不住何女「不借就是不愛」攻勢，他還去抵押房子貸款，男方也曾數度要求見面都被拒，最後還慘遭分手，警方表示，男方被分手後發現信用卡仍被何女盜刷，他因完全聯繫不上何女，跑到警察局前徘徊許久，待警方上前關心，他才將整起事件脫口而出。

武漢警方循線追查找到何女本人發現，她與照片落差極大，並同時跟多名男子網路戀愛，警方對何女採取刑事強制措施，並要求何女歸還男子80萬元。

警方安排何女與男方見面時，男方第一次看見女友本人也嚇到了一跳。

對此，中國網友回應，「假網戀真詐騙」、「典型詐騙罪」、「最少這次還是個女的」、「人傻錢多」、「給一次錢以後不見面就應該發現問題啊」、「航母級的」、「沒見過面還可以給這麼多錢」。

中國警方武漢一名30歲男子網戀被騙80萬人民幣，報警才知女友照片跟本人落差很大。（取自網路）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法