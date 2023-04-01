美阿肯色、伊利諾州遭龍捲風侵襲 至少4死數十傷

美國阿肯色州、伊利諾州遭遇龍捲風侵襲，至少有4人死亡數十人受傷。阿肯色州小岩城災區示意圖。（美聯社）

2023/04/01 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿肯色州州府小岩城（Little Rock）、伊利諾州貝爾維迪爾（Belvidere）於當地時間3月31日遭遇龍捲風襲擊，目前至少有4人死亡、數十人受傷，傷亡數字還有可能會增加。

據《美聯社》報導，在小岩城地區有1人死亡、21人受傷，其中5人情況危急，州內東北部的韋恩鎮也有2人罹難，另有部分民眾受困在倒塌的房屋中，州長桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）已動用100名國民警衛隊投入救災。

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伊利諾州貝爾維迪爾阿波羅音樂館舉行的重金屬演唱會，在30日晚間吸引了260人到場，孰料龍捲風造成屋頂倒塌，一共有1人死亡、28人受傷，當地警察局長伍迪（Shane Woody）透露現場一片混亂。

龍捲風同時還侵襲了田納西州、愛荷華州，不僅建築物遭到嚴重破壞，被吹倒的樹木和電線也使得道路交通受到影響。另一方面，奧克拉荷馬州的強烈陣風助長野火延燒，導致奧克拉荷馬市郊區民眾撤離、35號州際公路部分路段關閉。

氣象學家表示，3月31日的龍捲風與24日發生在密西西比州的狀況相似，當時密州遭遇毀滅性龍捲風釀成26人死亡、2000多棟房屋受損。

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