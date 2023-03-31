動起來！日本研究：每週1到2天日行8000步 能降低死亡率

日本的研究指出，即使一週日行8000步的天數不多，也易於降低整體死亡風險和心、血管疾病死亡率，圖為倫敦街頭的行人。（路透檔案照）

2023/03/31 21:43

〔編譯管淑平／綜合報導〕過去的研究已知，在日常生活中多走路有益健康，而一項日本的研究指出，即使每週只有1到2天單日走至少8000步，死亡風險也比每週連1天都沒走8000步的人低。

根據日本《共同社》、《每日新聞》報導，之前的研究已顯示，有習慣每天走至少8000步的人，死亡率較低，但是這份日本研究著重走路頻率，來自京都大學和其他機構的研究團隊說，即使一週日行8000步的天數不多，也易於降低整體死亡風險和心、血管疾病死亡率。

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研究人員採用一份對美國人的健康調查，分析3101名20歲以上研究對象每週日行至少8000步的天數，與10年後死亡率的關係。結果顯示，與每週連1天都沒有日行至少8000步的人相比，每週1或2天單日走8000步或更多的人，死亡率低了14.9%，每週3到7天走8000步的人死亡率低了16.5%；1到2天和3到7天這兩組人，因為心血管問題的死亡率也各減少8.1%和8.4%。

研究團隊成員、京都大學社會流行病學助理教授井上浩輔（Kosuke Inoue）說，他是被一名病患詢問，如果只在週末走路是否對健康有幫助，啟發他進行這項研究，他說，「不要給自己壓力要每天走，但是試著一週走1到2天，我希望人們把他當做走路促進健康的指引。」

這份研究報告3月28日在《美國醫學會期刊網路開放版（JAMA Network Open）》發表。

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