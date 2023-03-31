直徑逾1600公里春季風暴形成 美西將迎暴風雪、冰雹和龍捲風

美國當地天氣預報指出，直徑長達超過1600公里的巨大春季風暴今（31日）將在美國西部上空形成，影響範圍擴及五大湖地區到德克薩斯州。（歐新社）

2023/03/31 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導，美國當地天氣預報指出，一個直徑長達超過1600公里的巨大春季風暴今（31日）將在美國西部上空形成，影響範圍擴及五大湖地區到德克薩斯州，將為當地帶來暴風雪、冰雹、龍捲風及暴雨。

《路透》報導，美國國家氣象局（NWS）表示，週五午後至週六稍早，密西西比河谷中部部分地區，以及向東到俄亥俄州下游和田納西河谷的部分地區，將出現大範圍的強雷雨；龍捲風風險最大的地區包括愛荷華州東部、伊利諾伊州西北部和密蘇里州東北部，以及南部的一個獨立區域，橫跨阿肯色州東北部、密蘇里州南部靴跟、肯塔基州最西部和田納西州西部。

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馬里蘭州NWS預報中心的氣象學家Rich Banns警告，綿延1000公里長的鋒面可能帶來雷雨，並引發山洪、冰雹和暴雨。位於風暴系統北部邊緣的地區，從高原延伸到五大湖上游將出現大雪，加上每小時50英里的陣風，當地將會白雪皚皚。

私人預報服務機構AccuWeather的高級氣象學家John Feerick表示，威斯康辛州南北狀況不同，北部會有暴風雪，南部則會出現特大雷雨；中部地區橫跨幾個州的局部區域預計降下強烈的冰雹，將對道路和電線造成嚴重破壞。另外，Feerick提到，由於風暴將會持續向東靠近，從墨西哥灣吸收水分，因此在週五會逐漸增強威力。

另外，《路透》報導指出，相對位於風暴東部地區多風潮濕的天氣，西南區域則是極為乾燥的天氣型態，容易引發大火，從新墨西哥州東部到德克薩斯州西部、俄克拉荷馬州大部分地區、堪薩斯州南部和西部以及科羅拉多州東南部等乾燥地區，預計風速將超過 每小時50英里，政府當局已對這些地區發布高度火災風險的「紅旗」警告和狂風警告，而南部平原地區皆已收到沙塵暴警告。

上週五晚間，風暴所帶來的一場龍捲風，摧毀了密西西比州一處小鎮裡的400所房屋，造成26人喪生。

上週五晚間，風暴帶來的龍捲風，摧毀密西西比州一處小鎮的400所房屋，造成26人喪生。（歐新社）

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