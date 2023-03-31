談台海安全 坎貝爾：美國會盡全力維繫現狀

白宮國家安全會議印太事務協調官坎貝爾表示，美國將盡全力維繫台海現狀。（路透檔案照）

2023/03/31 19:19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國白宮國家安全會議印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）3月30日出席華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）活動時表示，台海兩岸現狀符合印度－太平洋各國的最佳利益，因此美國會「盡全力維繫台海現狀」。

《自由亞洲電台》（RFA）報導，坎貝爾表示，美國將盡全力維繫台海現狀，因為現狀符合印太各國的最佳利益，「我們知道我們將面臨許多挑戰，但同時我們也會採取必要手段，以維繫現狀穩定」。他並強調，台灣在民主、經濟與科技領域的成就，美國給予讚賞，也將持續支持。

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坎貝爾繼續指出，中國獨斷的行徑正在重塑亞洲安全環境，包括日本「前所未有」的防衛策略改變，以及美國與英國、澳洲愈發深化的同盟關係等，而這些國家在10年前都還嚮往與中國擴大往來。值得注意的是，坎貝爾稱美國與印度的關係是「美國在21世紀最重要的雙邊關係」；美國過去想以大國外交形式，與北京一對一對談，但如今認為與北京互動最好的辦法，就是先與印太盟友合作，共同應對和中國的競爭。不過，他重申，在與中國競爭之餘，也希望可以在氣候變遷等特定領域，與中國取得共識。

針對美國將在11月主辦亞太經濟合作會議（APEC）年度領袖會議，坎貝爾透露，拜登總統屆時會發表充滿野心的願景，宣告美國不僅想在印太地區扮演安全、外交和政治角色，也想發揮活躍的經濟和商業作用。

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