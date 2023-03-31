全斗煥孫稱阿公是「屠殺禍首」 向光州受害遺族下跪致歉

南韓前總統全斗煥的孫子全宇元（中）今參訪光州5月18日紀念文化會館，並代表祖父向受害家屬致歉。（法新社）

2023/03/31 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕南韓電影《我只是個計程車司機》讓1980年5月18日光州民主化抗議遭當局開槍暴力鎮壓歷史再度引發關注，南韓前總統全斗煥的孫子全宇元今到訪當地說，「我的祖父是518大屠殺的罪魁禍首」，還替祖父下跪向受害者後代道歉。

根據《韓聯社》 報導，全宇元今到訪光州5月18日紀念文化會館與518光州民主化運動受害者遺族與家屬見面，全宇元說，「全斗煥是罪人，在5月18日之前犯下了非常大的罪行」，不只沒有促進民主發展，還害民主開倒車。

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全宇元說，他曾向家人們問過好幾次518事件始末，但是他們迴避問題或者稱自己也是受害者，「我就是在披著羊皮的狼群中長大，而我自己也像一隻卑劣的野狼般苟活到現在」，語畢後，他也再次道歉。

全宇元還說，「來晚了，沒能早點道歉，真的很對不起」，當年所有對抗軍事獨裁並在恐懼中持續抗爭的光州市民都是英雄，他再次代表家人向光州市民道歉。他還在紀念文化會館留言簿寫到「真正的民主之父都是埋葬在這裡的人。」

在518光州事件失去家人的「5月媽媽」接受全宇元的下跪道歉，現場也哽咽著拉著全宇元的手說「謝謝你鼓起勇氣」、「從現在開始，讓我們冷靜、解開謎團心態，揭開518真相，走上和解之路。」

全斗煥生前遭控軍事鎮壓1980年在光州的民運活動，卸任後因製造內亂和叛亂罪遭判無期徒刑，1997年12月獲得特赦出獄，但他在接受相關案件審判時，始終否認曾指示軍用直升機向平民開槍等指控。

南韓前總統全斗煥的孫子全宇元（右）今代表祖父向光州518事件受害家屬致歉。（歐新社）

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