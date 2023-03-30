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    IOC建議雙俄選手中立身分參賽 法國部長：對巴黎奧運沒約束力

    位於瑞士洛桑的國際奧林匹克委員會（IOC）總部前的奧運五環標誌。（路透檔案照）

    位於瑞士洛桑的國際奧林匹克委員會（IOC）總部前的奧運五環標誌。（路透檔案照）

    2023/03/30 22:10

    〔編譯管淑平／綜合報導〕針對國際抵制俄羅斯、白俄羅斯選手參加2024年巴黎夏季奧運會，國際奧林匹克委員會（IOC）日前建議，讓這兩國選手以中立個人身分參與國際體育賽事，但是未明說是否允其參與2024年巴黎奧會。對此，主辦國法國體育部長30日說，國際奧會的建議對巴黎奧運並沒有約束力。

    《法新社》30日報導，法國體育部長歐迪亞—卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）在巴黎附近訪問時向記者說，國際奧會的這項建議並非對2024巴黎奧運將怎麼做的「預先判斷」，「如果決定將有運動員以個人身分參賽，那將會是在一套嚴格的中立機制下，沒有俄羅斯國旗或國歌」。

    俄羅斯去年入侵烏克蘭後，西方政府、公民社會以及運動員紛紛表態，反對讓任何俄羅斯人參加2024巴黎奧運，白俄羅斯也遭杯葛，因為明斯克政府允許俄軍在攻擊行動中使用其領土，俄國總統普廷上週更表示，準備在白俄部署戰術核武。

    國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）28日宣布前述建議，但是該會尚未決定巴黎奧運是否也採用同樣的做法，承諾會在「適當時間」做出決定，卻未訂出明確日期。

    歐迪亞—卡斯特拉說，最終是由國際奧會拍板運動員參賽的條件，但是「另一方面，很清楚的是，主辦國領袖（法國總統馬克宏）將讓國際奧會討論時聽到他的聲音」。

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