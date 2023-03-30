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    「商品教父」羅傑斯：全球債務飆升 2008年金融風暴恐重演

    有「商品教父」之稱的投資大師羅傑斯（Jim Rogers）警告，目前全球銀行業動盪尚未結束，隨著全球債務水準飆高，可能會像滾雪球一樣，演變為比2008年全球金融海嘯更嚴重的危機。（路透）

    有「商品教父」之稱的投資大師羅傑斯（Jim Rogers）警告，目前全球銀行業動盪尚未結束，隨著全球債務水準飆高，可能會像滾雪球一樣，演變為比2008年全球金融海嘯更嚴重的危機。（路透）

    2023/03/30 21:35

    〔編譯盧永山／綜合報導〕有「商品教父」之稱的投資大師羅傑斯（Jim Rogers），3月29日接受美國財經網站Moneycontrol訪問時警告，目前全球銀行業的動盪尚未結束，隨著全球債務水準飆高，可能會像滾雪球一樣，演變為比2008年全球金融風暴更嚴重的危機；並說在各國央行開始寬鬆週期之前，利率將會升的更高。

    羅傑斯指出，從歷史教訓來看，金融危機通常始於孤立事件，「如果你回顧過往的每一次金融危機，它們通常是從1個小地方或1個偏僻的角落開始，然後在幾個月之後，我們遭遇非常嚴重的問題，因此這次銀行業動盪尚未結束」。

    近來美國矽谷銀行（SVB）、瑞士信貸等銀行突然倒閉，引發人們對於這場危機可能蔓延更廣的疑慮，全球市場遭到重創。各國政府紛紛出手保護存戶，平息恐慌情緒，這在一定程度上協助恢復投資人的信心，但市場上仍有強烈的緊張情緒暗流在湧動，上週德意志銀行股價大跌就是明證。

    羅傑斯說：「由於全球債務太多，我們在2008年遇到了問題，從2008年以來，各地的債務飆升，債務規模巨大，所以下次我們遇到問題時，肯定是非常糟糕，因為債務水準增加的非常多。」

    羅傑斯指出，印度和美國等國家目前的債務水準很高，美國是全球歷史上最大的債務國，而即使是25年前負債還不那麼嚴重的中國，現在也債台高築，「所以這對所有人而言是個非常嚴重的問題，上週有一些銀行破產，下次會有更多銀行破產，如果你還記得2008年，當時的危機始於2007年的一些小銀行破產，然後是雷曼兄弟（Lehman Brothers）垮掉，每個人才意識到出問題了」。

    在回答有關利率走勢的問題時，羅傑斯暗示，現在就預測利率會很快放緩還為時過早。他說：「1980年代美國公債殖利率高達20%，當時的通膨情況非常糟糕。而這次的通膨情況可能更糟。在這一切結束之前，利率將會升到非常高的水準，不是在這個月，不是在2023年3月，而是在這一切結束之前。」

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