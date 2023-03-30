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    不單純！ 美媒爆中共中紀委正向海外派遣「反腐執法人員」

    《華爾街日報》30日引述中國知情人士消息指出，中共中紀委已開始向駐外使館派遣「反腐執法人員」。（路透）

    《華爾街日報》30日引述中國知情人士消息指出，中共中紀委已開始向駐外使館派遣「反腐執法人員」。（路透）

    2023/03/30 22:14

    〔即時新聞／綜合報導〕西班牙人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）前陣子指控中共在海外設置「非法警察局」，以幫助僑民之名行威脅騷擾海外異議人士之實，引發國際譁然。而今又有消息指出，中共中央紀律檢查委員會（中紀委）開始向駐外使館派遣「反腐執法人員」，宣稱目的是為追捕流亡「犯人」和追繳資產，引起外界關注。

    《華爾街日報》（WSJ）週四（30日）引述中國知情人士消息指出，號稱中國最高反貪腐機構的中央中紀委，聯同其他負責處理腐敗問題的政府部門，已開始在一些中國大使館安插「反腐執法人員」，目的為追捕逃亡海外的中國腐敗官員並追繳不法資產，並尋求外國政府合作。這是北京當局為加強中國國家主席習近平推行的反腐運動，在國際上採取的最新舉措。

    據悉，這些「反腐執法人員」主要被派駐到中國腐敗官員「可能藏匿大量非法資金的國家」，例如二十國集團（G20）成員國。報導提到，中紀委今年早些時候已對內承諾將加強「跨境反腐」，特別是在參與「一帶一路」倡議的國家，這些國家包括G20部分成員國。

    雖然中共此次以反貪腐名義在海外活動，且聲稱要尋求外國政府合作，但《華爾街日報》認為，西方國家對中國未經授權境外執法的擔憂逐年加劇，加上前陣子中共海外警局相關指控疑慮尚未消除，無法確定中方所謂「反腐執法人員」派駐海外是否還會從事其他活動，此次舉措可能會引發不少國家警覺與不滿。《華爾街日報》表示，已就掌握之消息請詢中紀委，尚未獲得回應。

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