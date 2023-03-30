中國人學習「與病毒共存」 多地地鐵撤口罩令

中國多個一線城市已取消搭地鐵強制戴口罩的規定。圖為今年1月解封後不久，上海地鐵車廂人潮洶湧。（歐新社）

2023/03/30 17:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19） 疫情趨緩，不少國家對於口罩等防疫政策都鬆綁不少，中國結束持續3年的嚴格防疫措施後，鬆綁速度不落他國之後，上海、廣州、成都及南京等一線大城市的地鐵，已取消搭地鐵須配戴口罩的規定。

中國官媒《人民日報》30日報導，近日，不少網友反映，目前乘坐地鐵時即使忘記佩戴口罩，也不會遭遇工作人員阻攔，可以正常進出站乘坐地鐵。

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3月29日，該報記者撥打了上海地鐵的服務監督熱線，對方表示：「為了乘客的安全和健康，目前我們還是建議大家在乘坐地鐵時佩戴口罩的，但已不再對佩戴口罩做出強制性要求。」

此外，記者還致電多地的地鐵服務熱線，發現不只上海，包括廣東廣州、四川成都、江蘇南京等城市的地鐵，均已不再強制性要求乘客佩戴口罩，即便不佩戴也可正常乘坐地鐵。不過，目前北京市地鐵仍舊要求旅客全程佩戴口罩。

據《第一財經》28日報導，中國國家傳染病醫學中心、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，疫情發展到現階段，佩戴口罩已經可以成為非強制性的措施。

此外，中國教育部辦公廳、國家衛生健康委辦公廳、國家疾病預防控制局綜合司，在3月13日也聯合發布了《關於印發高等學校、中小學校和托幼機構新型冠狀病毒感染防控技術方案（第七版）的通知》，明確高校、中小學、托幼機構開學後，不強制要求師生佩戴口罩。

在中國入口網站《網易》的新聞留言區，網友反應不一。有人稱，「口罩要是有用，疫情早結束了」、「奴性重的就還戴口罩」、「有些人口罩已經長臉上了，摘不下來了」、「現在口罩唯一作用是遮醜吧？」

然而，也有許多人繼續擁護口罩令，認為「別把不想戴口罩視為自由，置自己的健康不顧」、「公共場合戴口罩還是有效的」，還有人反諷說，「祖國保護我3年，這個表態可以了吧？」

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