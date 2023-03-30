2023全球最佳醫療照護城市排名出爐 北高並列全球第一！

台灣健保制度全球稱羨。示意圖。（資料照，記者張嘉明攝）

2023/03/30 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕台灣健保制度全球稱羨，外國知名統計網站「RankingRoyals」近日公布「2023全球最佳醫療照護城市」（Cities with the Best Health care）排名，台灣台北市和高雄市並列冠軍寶座，足見我國醫療體系備受肯定。

「RankingRoyals」依據「醫療基礎設施」（Infrastructure for Healthcare）、「醫療成本」（Costing）、「醫生、護理師和其他醫務人員等醫療保健提供者及其服務質量」（Healthcare providers such as physicians, nurses, and other medical personnel and the quality of their services）及「優質藥物獲取難易度」（Access to high-quality medicines）這4個要素，對全球共265座城市進行評比，並於本月20日公布結果。

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報告顯示，冠軍由台灣2座城市一同拿下，分別為台北市和高雄市，均拿下86.4的高分。前十名從第二名依序為澳洲黃金海岸（84.9分）、泰國清邁（84.1分）、挪威特隆赫姆（82.6分）、南韓首爾（82.6分，與特隆赫姆並列第四）、英國格拉斯哥（82.4分）、西班牙昆卡（82.1分）、英國里兹（81.8分）、荷蘭海牙（80.0分）、西班牙馬德里（80.0，與海牙並列第八）、日本東京（79.9分）、西班牙瓦倫西亞（79.8分）。

「RankingRoyals」特別大讚台灣自1995年實施的全民健康保險，「台灣的醫療系統認為每個人都有權獲得醫療照護，患者看診費用低，政府還制定一套涵蓋護理、初級保健、處方藥和中藥的醫療保健計畫，每個台灣公民都會有一張紀錄其就醫紀錄的『健保卡』，掛號看診時只需支付平均12美元的共付額，低收入者有資格獲得減免甚至全免，台灣在該項目運作得非常好。」

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