2023全球最佳醫療照護城市排名出爐 北高並列全球第一！

2023/03/30 19:03

〔即時新聞/綜合報導〕台灣健保制度全球稱羨,外國知名統計網站「RankingRoyals」近日公布「2023全球最佳醫療照護城市」(Cities with the Best Health care)排名,台灣台北市和高雄市並列冠軍寶座,足見我國醫療體系備受肯定。

「RankingRoyals」依據「醫療基礎設施」(Infrastructure for Healthcare)、「醫療成本」(Costing)、「醫生、護理師和其他醫務人員等醫療保健提供者及其服務質量」(Healthcare providers such as physicians, nurses, and other medical personnel and the quality of their services)及「優質藥物獲取難易度」(Access to high-quality medicines)這4個要素,對全球共265座城市進行評比,並於本月20日公布結果。

報告顯示,冠軍由台灣2座城市一同拿下,分別為台北市和高雄市,均拿下86.4的高分。前十名從第二名依序為澳洲黃金海岸(84.9分)、泰國清邁(84.1分)、挪威特隆赫姆(82.6分)、南韓首爾(82.6分,與特隆赫姆並列第四)、英國格拉斯哥(82.4分)、西班牙昆卡(82.1分)、英國里兹(81.8分)、荷蘭海牙(80.0分)、西班牙馬德里(80.0,與海牙並列第八)、日本東京(79.9分)、西班牙瓦倫西亞(79.8分)。

「RankingRoyals」特別大讚台灣自1995年實施的全民健康保險,「台灣的醫療系統認為每個人都有權獲得醫療照護,患者看診費用低,政府還制定一套涵蓋護理、初級保健、處方藥和中藥的醫療保健計畫,每個台灣公民都會有一張紀錄其就醫紀錄的『健保卡』,掛號看診時只需支付平均12美元的共付額,低收入者有資格獲得減免甚至全免,台灣在該項目運作得非常好。」

