為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    2023全球最佳醫療照護城市排名出爐 北高並列全球第一！

    台灣健保制度全球稱羨。示意圖。（資料照，記者張嘉明攝）

    台灣健保制度全球稱羨。示意圖。（資料照，記者張嘉明攝）

    2023/03/30 19:03

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣健保制度全球稱羨，外國知名統計網站「RankingRoyals」近日公布「2023全球最佳醫療照護城市」（Cities with the Best Health care）排名，台灣台北市和高雄市並列冠軍寶座，足見我國醫療體系備受肯定。

    「RankingRoyals」依據「醫療基礎設施」（Infrastructure for Healthcare）、「醫療成本」（Costing）、「醫生、護理師和其他醫務人員等醫療保健提供者及其服務質量」（Healthcare providers such as physicians, nurses, and other medical personnel and the quality of their services）及「優質藥物獲取難易度」（Access to high-quality medicines）這4個要素，對全球共265座城市進行評比，並於本月20日公布結果。

    報告顯示，冠軍由台灣2座城市一同拿下，分別為台北市和高雄市，均拿下86.4的高分。前十名從第二名依序為澳洲黃金海岸（84.9分）、泰國清邁（84.1分）、挪威特隆赫姆（82.6分）、南韓首爾（82.6分，與特隆赫姆並列第四）、英國格拉斯哥（82.4分）、西班牙昆卡（82.1分）、英國里兹（81.8分）、荷蘭海牙（80.0分）、西班牙馬德里（80.0，與海牙並列第八）、日本東京（79.9分）、西班牙瓦倫西亞（79.8分）。

    「RankingRoyals」特別大讚台灣自1995年實施的全民健康保險，「台灣的醫療系統認為每個人都有權獲得醫療照護，患者看診費用低，政府還制定一套涵蓋護理、初級保健、處方藥和中藥的醫療保健計畫，每個台灣公民都會有一張紀錄其就醫紀錄的『健保卡』，掛號看診時只需支付平均12美元的共付額，低收入者有資格獲得減免甚至全免，台灣在該項目運作得非常好。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    2018年全球軍力排行出爐 台灣退步到24
    2018/04/13 22:35

    2018年全球軍力排行出爐 台灣退步到24
    世界棒球排名 我維持第4
    2017/03/30 06:00

    世界棒球排名 我維持第4

    微電二輪新法上路 真能保障民眾安全？
    全球前20大武器進口國 中國第4、台灣第15
    2017/02/20 19:06

    全球前20大武器進口國 中國第4、台灣第15
    全球繁榮指標 台灣名列全球第22、亞洲第4
    2014/11/03 21:46

    全球繁榮指標 台灣名列全球第22、亞洲第4

    空調選購指標 兼顧清潔抑菌為首選
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播