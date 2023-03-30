紐約小粉紅有計畫抗議蔡英文 網酸：怎麼不送孩孫進解放軍

推特用戶「李老師不是你老師」今發文，微信近期可以自由轉傳1張示威截圖，明確提到蔡英文下榻飯店外的地點和抗議時間。紐約中國僑胞抗議蔡英文訪美。（法新社）

2023/03/30 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕我國總統蔡英文29日啟程出訪中美洲友邦，並過境美國紐約、洛杉磯；根據情資，中國已動員僑民、和統會及幫派份子在蔡總統過境美國期間陳抗騷擾，對此近日傳出微信大量轉傳1張針對蔡英文訪美示威行程截圖，全篇充斥「抗議、示威」等敏感字詞卻沒有遭官方自動封鎖，還可自由轉傳，顯示中國當局疑有計畫性策畫這場活動，PO文曝光引起大量網友議論。

推特用戶「李老師不是你老師」今發文，並附上在蔡英文紐約下榻飯店外，聚集大量小粉紅抗議示威影片，並附上1張布魯克林華人聯合僑團針對蔡英文訪美的發布抗議行程資訊，明確提到當地時間29日下午在蔡英文下榻曼哈頓的紐約樂天皇宮酒店（Lotte Mew York Palace）門前集合示威，接著搭巴士前往同晚6點酒會現場，再次進行抗議活動，上車地點與發車時間皆清楚標註，並提醒應自行攜帶中美國旗、會旗、橫條等。

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「李老師不是你老師」分析，「大家可能也發現了」，在這張微信截圖中，全篇充斥著大量「遊行、抗議、示威」以及時間和地點資訊，卻能在微信群組之間，隨意自由轉傳且不被系統自動封鎖。

PO文發布後吸引超過26萬人觀看，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「所謂的華僑商會和老鄉會全是共匪在外的間諜機構......」、「這些不要臉的東西，身在自由世界卻為獨裁的中共搖旗吶喊，怎麼好意思舉美國的國旗？」、「紐約粉紅真是烏央烏央的，應該『一鍵送中』」、「真心的話，他們最應該做的是送自己的孩子、孫子參加解放軍的海、空軍、陸戰隊選拔」、「反美是工作，在美是生活」，還有網友爆料「旗袍群，華人互助群，華人同城群裡找的人，50美金（約新台幣1526元）加1盒盒飯1天。」。

布魯克林華人聯合僑團針對蔡英文訪美發布抗議行程資訊。（圖擷取自「@whyyoutouzhele」推特）

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