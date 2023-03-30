裝嫩！中國女直播主偽造身份證 吸引觀眾打賞

除了身份證，包括護照、學位證書等，都被中國的不肖業者爭相仿製。（圖擷取自《上游新聞》）

2023/03/30 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕今年3月上旬，中國上海楊浦公安分局接獲舉報，1名張姓女子竟在社群平台公然販售偽造的身份證，並聲稱可以提供客製服務。誇張行徑意外吸引2名直播主購買，試圖當作直播中的「裝嫩」利器，令偵辦員警哭笑不得。

據《上游新聞》3月30日報導，中國警方本月初發現，張女頻繁在微信中發布販賣身份證的「小廣告」。隨著調查深入，警方確認張女販賣的證件全是偽造品，且根據買家需求，還能客製包含姓名、性別、照片及身份證號碼等資訊。

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3月17日晚間，中國警方順利將張女逮捕歸案。張女供稱，發現有人在網上販售偽造身份證，認為有利可圖，便以低價購入，再加價500元至800元人民幣（約新台幣2210元至3540元）不等，出售以賺取價差。

短短2週時間內，張女就售出共7張偽造的身份證，涉案金額達9000元人民幣（約新台幣39850元）。

中國公安循線追查後，發現王女、祝女2人，曾向張女購買偽造的身份證。經查，王女、祝女係知名直播平台女主播，為吸引所謂「榜一大哥」打賞，竟異想天開，欲將身份證註記的年齡降低，因此向張女「客製」了標記不實年齡的身份證。

目前，犯嫌張女因涉買賣身份證罪，已遭楊浦警方刑事拘留；違法的王女、祝女等人，則因購買偽造身份證，遭受行政處罰。

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