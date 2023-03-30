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    美男飛抵機場行李遭竊 他靠AirTag成功抓小偷找回失竊物

    里德藉由AirTag追蹤被偷行李箱，成功抓到小偷和失竊物。（圖擷取自「reidgocrazy」Instagram，本報合成）

    里德藉由AirTag追蹤被偷行李箱，成功抓到小偷和失竊物。（圖擷取自「reidgocrazy」Instagram，本報合成）

    2023/03/30 17:00

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男子近日搭機前將價值3千美元（約新台幣9萬）物品放進行李箱託運，沒想到抵達亞特蘭大機場卻發現行李箱遭竊，突然想起事發前他正巧把蘋果商品AirTag收在行李箱中，緊急打開應用程式將行李位置提供給警方追蹤，最後一路追蹤成功找回失竊物，他將這段經歷錄製影片上傳至社群平台，引發大量網友熱議。

    綜合外媒報導，里德（Jameel Reid）日前結束洛杉磯旅程，將價值約3千美元物品放進行李托運，搭乘飛機抵達亞特蘭大機場，前往輸送帶卻發現行李遭竊，忽然想起事發前曾將AirTag放入行李內，隨即拿起手機應用程式查詢位置意外發現物品地點為格雷迪紀念醫院（Grady Memorial Hospital）。

    里德隨後報警求助，並持續利用AirTag追蹤行李箱下落，數天後他看見應用程式顯示行李箱在機場附近，他緊急與員警聯繫後前往機場後找到這名小偷，同時發現男嫌身穿里德失竊衣服和褲子，一旁擺著被翻過的行李箱。

    當地警方表示，警員指控男嫌尼爾森（Craig Nelson）犯下竊盜罪，目前已被警方逮捕，里德也順利拿回他的行李箱。

    事發後里德將這段找回行李經驗於社群平台發布1段影片，引起大量網友討論，有網友說「恭喜你可以找回失竊行李」、「為了以防萬一，以後我也要開始在行李內放AirTag」、「那名嫌犯看起來是遊民，也許他也有苦衷吧」。

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