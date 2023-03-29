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    民主峰會攜手對抗中俄 拜登矢言加碼近213億並成立聯盟

    第2屆民主峰會29日登場，美國總統拜登開幕致詞將矢言加碼提供近7億美元（約近213億台幣）資金，以在全球強化推動民主的計畫，並成立一個共同聯盟對抗監控科技，直指中國監控科技對其他獨裁威權國家的輸出。（美聯社）

    第2屆民主峰會29日登場，美國總統拜登開幕致詞將矢言加碼提供近7億美元（約近213億台幣）資金，以在全球強化推動民主的計畫，並成立一個共同聯盟對抗監控科技，直指中國監控科技對其他獨裁威權國家的輸出。（美聯社）

    2023/03/29 23:38

    〔編譯楊芙宜／台北報導〕由美國總統拜登倡議的第2屆民主峰會29日登場，華府高層官員表示，拜登開幕致詞時將加碼承諾提供近7億美元（約近213億台幣）資金，以在全球強化推動民主的計畫，並成立一個共同聯盟，以對抗監控科技。在中國監控科技透過一帶一路輸出其他威權獨裁國家之際，拜登形同不點名地倡議對抗中國輸出監控科技，呼籲民主國家應站在一起捍衛人權和自由。

    法新社報導，在拜登2021年主辦以美國為主的首屆民主峰會後，今年的第2屆民主峰會希望展現更全球陣容，他將和南韓總統尹錫悅及荷蘭、尚比亞、哥斯大黎加等國領袖共同主持這場以視訊會議為主的峰會。南韓總統尹錫悅也同意主辦第3屆的民主峰會。

    台灣也獲邀參加民主峰會，正對抗俄羅斯入侵的烏克蘭也被賦予顯著地位。在俄羅斯全面侵略烏克蘭、中國和俄羅斯準備聯手打造全球「新秩序」之際，尋求建立一個捍衛民主，反威權主義的統一戰線，是本屆民主峰會的主旨之一。

    第2屆民主峰會全體會議今天登場，將有120個國家、公民社會團體和科技公司與會。一名美國官員表示，拜登繼首屆峰會承諾提供4.24億美元之後，本屆峰會將再提供6.9億美元，藉由協助舉行自由的選舉、推動獨立媒體，加強對抗貪腐的行動，在海外推動民主。

    拜登政府也將宣布一項和大約10個國家合作的聯合行動，對抗間諜軟體的濫用和擴散。美國憂心隨著中國的科技實力增強，間諜軟體逐漸淪為北京的工具。

    美國已經認定中國是威脅以美國為首的自由開放國際秩序的唯一長期對手。拜登2天前下令禁止美國政府使用商業間諜軟體， 共和黨議員則是在國會推動立法禁止熱門短影音平台TikTok。這名美國官員在峰會前表示：「我們的想法是這些科技當然有合法的用途，但也見到獨裁國家的嚴重濫用」、「我們希望各國公開推動使用的規則」。

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